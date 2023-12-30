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В оккупированном Мелитополе РФ начала учить украинских детей "российской идентичности"

Суббота 30 декабря 2023 16:52
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В оккупированном Мелитополе РФ начала учить украинских детей "российской идентичности" Иллюстративное фото: в оккупированном Мелитополе РФ начала учить украинских детей "российской идентичности" (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В оккупированном Мелитополе россияне начали учить украинских детей "российской идентичности".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ЦНС.

Как пишет ЦС, полное название пропагандистского мероприятия "Сто дат Российской идентичности". На этих лекциях оккупанты принудительно загоняют украинских детей со всего города.

Ответственными за промывание мозгов детям "Федеральное агентство по делам национальностей" - специальный кремлевский орган для воспитания манкуртов.

"Уроки для юных украинцев вел известный предатель армянского народа Айказ Микаелян, работающий на Владимира Путина с 00-х годов. Теперь он создает политику геноцида на захваченных землях Украины, надеясь лишить нас целого поколения", - пишет ЦНС.

Ситуация в Мелитополе

Мелитополь Запорожской области российские войска оккупировали практически сразу во время масштабного вторжения на территорию Украины в феврале 2022 года. В городе в настоящее время хорошо развито партизанское движение, участники которого, несмотря на объявленную на них охоту, постоянно устраивают "хлопки" в городе и "минусируют" коллаборантов.

Недавно партизаны провели новую спецоперацию в Мелитополе, во время которой были ликвидированы оккупанты и повреждена их техника.

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