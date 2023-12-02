В Мелитополе партизаны провели новую спецоперацию: уничтожили оккупантов и технику

Партизаны провели спецоперацию в оккупированном Мелитополе. Были ликвидированы оккупанты и повреждена их техника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Telegram.

Движение сопротивления организовало атаку в обеденное время 1 декабря на въезде во временно оккупированный Мелитополь. Акция мести врагам прошла на проспекте Богдана Хмельницкого 115, где оккупанты любили останавливаться "на перекур".

"Силы украинского сопротивления уничтожили несколько российских оккупантов и нанесли поражение вражескому топливозаправщику - военная техника выведена из строя", - говорится в сообщении.

ГУР отмечает, что российско-оккупационная администрация в Мелитополе пытается скрыть последствия атаки, потому что боится кремлевских спецслужб.

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Ситуация в Запорожской области

Напомним, российские войска оккупировали территории вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Города Мелитополь, Бердянск и Токмак стали основными пунктами россиян.

Следует отметить, что в последнее время в оккупированном Мелитополе участились взрывы. Как отмечают местные жители, оккупантам стало неспокойно в городе, поскольку у ВСУ есть оружие, которое может достать до них.

Кроме того, ГУР и партизаны продолжают проводить на оккупированных территориях спецоперации против российских захватчиков. Так, в конце ноября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что партизаны устроили перестрелку с кадыровцами и подорвали их авто.