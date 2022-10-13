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Россияне заминировали почти все места массовых захоронений украинцев, - МВД

Фото: Россияне заминировали почти все места массовых захоронений украинцев (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска заминировали почти все места массовых захоронений украинцев, которые удалось обнаружить на деоккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Дениса Монастырского в эфире национального телемарафона.

"Чтобы подойти к братской могиле у любого города, к сожалению, нам приходится вызывать саперов", - заявил министр.

По его словам, возле каждого фактически освобожденного населенного пункта находятся места захоронений людей, подвергавшихся пыткам.

Также Монастырский сообщил, что полицейским удалось восстановить правопорядок в 339 освобожденных населенных пунктах Донецкой, Харьковской и Херсонской областей.

Как сообщалось, в Лимане и Святогорске Донецкой области приступили к эксгумации и перезахоронению погибших во время оккупации.

Как писало РБК-Украина, массовое захоронение было обнаружено и в Изюме Харьковской области. Эксгумировано 447 тел. Большинство из них - женщины - 215 и 5 детей.

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