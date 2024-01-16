Россияне запугивают "высадкой десанта под Харьковом". В ЦПД объяснили, почему это невозможно
Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Россия может формировать десант для высадки в тылах украинских войск, в частности под Харьковом. В качестве примера упоминается Гостомель в начале широкомасштабного вторжения. Однако у врага нет резервов для наступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
По словам лейтенанта Сил обороны, заместителя руководителя ЦПД Андрея Коваленко, "Гостомельский сценарий" под Харьковом маловероятен. Ведь у ВСУ есть вооружения, которые способны оперативно уничтожать любые вертолеты и самолеты.
К примеру, операция по уничтожению самолета А-50 над Азовским морем является ярким подтверждением. До этого были и другие сбития российских самолетов и вертолетов.
Как отметили в ЦПД, даже высадка десанта в Гостомеле в феврале 2022 года провалилась, а сегодня Украина значительно усилила ПВО.
"Вероятнее всего, российская ИПСО на эту тему будет усиливаться. Доверяйте только верифицированным источникам информации", - отметили в Центре.
Что предшествовало
На днях Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские кадровые войска формируют десантно-штурмовые бригады, которые будут действовать как специализированные подразделения по десантированию и разведке в тылу украинских линий обороны.
В отчете говорится, что это не новая концепция для армии РФ, поскольку подобные подразделения действовали во время советской интервенции в Афганистане.
По данным российских источников, десантно-штурмовые бригады в составе наземных соединений смогут проводить десантирование в ближнем тылу Украины без парашютов, вероятно, путем посадки вертолетов для быстрого развертывания личного состава, как это было во время начальных боев за аэропорт Гостомель под Киевом 24 февраля 2022 года.
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