Россияне запугивают "высадкой десанта под Харьковом". В ЦПД объяснили, почему это невозможно

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Россия может формировать десант для высадки в тылах украинских войск, в частности под Харьковом. В качестве примера упоминается Гостомель в начале широкомасштабного вторжения. Однако у врага нет резервов для наступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации .

По словам лейтенанта Сил обороны, заместителя руководителя ЦПД Андрея Коваленко, "Гостомельский сценарий" под Харьковом маловероятен. Ведь у ВСУ есть вооружения, которые способны оперативно уничтожать любые вертолеты и самолеты.

К примеру, операция по уничтожению самолета А-50 над Азовским морем является ярким подтверждением. До этого были и другие сбития российских самолетов и вертолетов.

Как отметили в ЦПД, даже высадка десанта в Гостомеле в феврале 2022 года провалилась, а сегодня Украина значительно усилила ПВО.

"Вероятнее всего, российская ИПСО на эту тему будет усиливаться. Доверяйте только верифицированным источникам информации", - отметили в Центре.

Что предшествовало

На днях Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российские кадровые войска формируют десантно-штурмовые бригады, которые будут действовать как специализированные подразделения по десантированию и разведке в тылу украинских линий обороны.

В отчете говорится, что это не новая концепция для армии РФ, поскольку подобные подразделения действовали во время советской интервенции в Афганистане.

По данным российских источников, десантно-штурмовые бригады в составе наземных соединений смогут проводить десантирование в ближнем тылу Украины без парашютов, вероятно, путем посадки вертолетов для быстрого развертывания личного состава, как это было во время начальных боев за аэропорт Гостомель под Киевом 24 февраля 2022 года.