Россияне оставили без электричества тысячи людей в Запорожской области

"Вследствие вражеского удара в Запорожском районе без электроснабжения остались почти 5 тысяч абонентов. Как только позволит ситуация с безопасностью - энергетики начнут ремонтные работы", - сообщил он.

Также из-за атаки россиян произошел пожар в частном доме. Спасатели ГСЧС быстро устранили огонь, предварительно обошлось без пострадавших.