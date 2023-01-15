Россияне погибают, техника уничтожается, - Гайдай о ситуации в Луганской области

Украинские военные продолжают контрнаступательные действия в районе Сватово - Кременная. Они также не позволяют оккупантам восстановить утраченные позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

По его словам, россияне блокируют выезд и въезд в оккупированных городах. Это касается Лисичанского и Рубежного. "Мужественные украинские защитники, ради продвижения, разминируют территории от противопехотных мин собственными танками", - написал Гайдай.