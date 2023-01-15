Россияне погибают, техника уничтожается, - Гайдай о ситуации в Луганской области
Украинские военные продолжают контрнаступательные действия в районе Сватово - Кременная. Они также не позволяют оккупантам восстановить утраченные позиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
По его словам, россияне блокируют выезд и въезд в оккупированных городах. Это касается Лисичанского и Рубежного.
"Мужественные украинские защитники, ради продвижения, разминируют территории от противопехотных мин собственными танками", - написал Гайдай.
Ранее в Генштабе ВСУ сообщили 14 января, что за Соледара продолжаются тяжелые бои.
Напомним также, что украинские военные наносят существенные потери врагу в Херсонской области и атаковали позиции ЗРК российских оккупантов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.