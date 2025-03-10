Трамп заявил, что США близки к возобновлению обмена разведданными с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна может возобновить передачу Украине разведывательных данных. Она была заблокирована недавно вместе с прекращением предоставления помощи по инициативе официального Вашингтона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

По словам американского лидера в разговоре с журналистами на борту Air Force One в воскресенье, Штаты близки к снятию "паузы" в обмене разведданными с Украиной.

"Мы практически уже готовы, действительно, почти готовы", - сказал Трамп, отвечая на вопрос представителей СМИ, рассматривает ли он возможность разблокирования передачи разведданных для украинской стороны.

Также президент США рассказал, что ожидает хороших результатов от переговоров между делегациями Штатов и Украины, которые запланированы в Саудовской Аравии в начале недели.

"Я считаю, что на этой неделе мы достигнем значительного прогресса", - поделился он ожиданиями, передает Reuters.

Кроме того, рассказал Трамп, его администрация рассматривает "много вещей" относительно санкций в отношении России, и отметил, что Вашингтон не беспокоят военные учения с участием Китая, Ирана и РФ.

США приостановили обмен разведданными с Украиной

Напомним, недавно США полностью прекратили обмен разведывательной информацией с Украиной. Хотя Белый дом не объяснял такие действия и не предупреждал о намерениях, сообщение о блокировании передачи Украине разведданных подтвердил директор ЦРУ.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил, что Франция готова заменить США в вопросе предоставления разведывательной информации Украине.

Также ранее западные СМИ писали, что Британия продолжит поставлять Украине разведданные даже после прекращения обмена между Киевом и Вашингтоном. Однако их возможности меньше американских.

9 марта сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм предложил дать Украине разведданные и возобновить передачу вооружения для защиты, пока не удастся достичь прекращения огня.