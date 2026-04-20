Тактика "в кредит" и реальное положение дел

Как сообщили официальный в оперативно-тактической группировки войск, противник в очередной раз прибегнул к методу "населенный пункт в кредит".

Суть данной стратегии заключается в преждевременном объявлении контроля над территориями, которые фактически остаются под огневым или физическим контролем ВСУ.

В частности, в российском сегменте интернета активно тиражировались сообщения о захвате поселка Зыбино Харьковской области.

Данная информация полностью противоречит оперативной обстановке на указанном участке фронта и является элементом психологического давления.

Штурмовые попытки 127-го полка

На данном направлении зафиксирована активность подразделений 127-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии РФ.

Оккупанты не оставляют попыток расширить так называемую зону контроля, организуя накаты малыми группами.

Вражеское командование бросает резервы на штурмовые действия, надеясь закрепиться на новых рубежах, однако украинские защитники продолжают удерживать занимаемые позиции, пресекая любые попытки прорыва.

Эффективное огневое поражение и потери врага

Благодаря качественной разведке и своевременному обнаружению движения сил противника, штурмовые группы были накрыты огнем еще на этапе выдвижения.

План по скрытному приближению к украинским оборонительным линиям полностью провалился.

По итогам боестолкновения подразделения РФ понесли следующие потери:

Безвозвратные: 8 человек ликвидированы;

8 человек ликвидированы; Санитарные: 4 оккупанта получили ранения различной степени тяжести;

4 оккупанта получили ранения различной степени тяжести; Техника: уничтожена одна единица легкого транспорта (квадроцикл).

Силы обороны демонстрируют высокий уровень координации, что позволяет оперативно реагировать на изменения в тактике врага.

Несмотря на информационные вбросы, ситуация остается контролируемой, а единство различных подразделений обеспечивает надежную защиту Харьковского направления.