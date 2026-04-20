Российские медиаресурсы продолжают систематически искажать реальную картину боевых действий, используя Харьковское направление для тиражирования ложных успехов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию 16 армейского корпуса.
Как сообщили официальный в оперативно-тактической группировки войск, противник в очередной раз прибегнул к методу "населенный пункт в кредит".
Суть данной стратегии заключается в преждевременном объявлении контроля над территориями, которые фактически остаются под огневым или физическим контролем ВСУ.
В частности, в российском сегменте интернета активно тиражировались сообщения о захвате поселка Зыбино Харьковской области.
Данная информация полностью противоречит оперативной обстановке на указанном участке фронта и является элементом психологического давления.
На данном направлении зафиксирована активность подразделений 127-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии РФ.
Оккупанты не оставляют попыток расширить так называемую зону контроля, организуя накаты малыми группами.
Вражеское командование бросает резервы на штурмовые действия, надеясь закрепиться на новых рубежах, однако украинские защитники продолжают удерживать занимаемые позиции, пресекая любые попытки прорыва.
Благодаря качественной разведке и своевременному обнаружению движения сил противника, штурмовые группы были накрыты огнем еще на этапе выдвижения.
План по скрытному приближению к украинским оборонительным линиям полностью провалился.
По итогам боестолкновения подразделения РФ понесли следующие потери:
Силы обороны демонстрируют высокий уровень координации, что позволяет оперативно реагировать на изменения в тактике врага.
Несмотря на информационные вбросы, ситуация остается контролируемой, а единство различных подразделений обеспечивает надежную защиту Харьковского направления.
Напоминаем, что в современной практике ведения боевых действий Вооруженные силы Украины демонстрируют стремительный рост применения роботизированных комплексов, что позволяет минимизировать риски для личного состава
Отметим, что российские оккупационные подразделения по-прежнему не имеют возможностей для приближения к административному центру Сумской области, оставаясь на значительном расстоянии от города