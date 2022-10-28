Ложь не работает. Персонал ЗАЭС избегает контрактов с Росатомом, - "Энергоатом"

Работники Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) не подписывают контракты с Росатомом, несмотря на усиленное давление со стороны оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Энергоатома".

В частности, в течение двух недель россияне делают все, чтобы заставить персонал подписать контракты с фейковым предприятием АО "Экплуатирующая организация "Запорожская АЭС", которая управляется Росатомом. Они прибегают к давлению, заявляя, что тысяча работников станции уже подписали контракты.

"Однако эта ложь не срабатывает. На самом деле из 6700 работников, оставшихся работать на оккупированной россиянами ЗАЭС, всего около сотни подписали контракты с Росатомом. Причем подавляющее большинство из тех, кто это сделал, согласились под давлением захватчиков", - говорится в сообщении.

Кроме того, 4300 работников ЗАЭС выехали на подконтрольную Украине территорию, а большинство тех, кто остался, имеет проукраинскую позицию и продолжает максимально оттягивать подписание контрактов.

Тем не менее часть сотрудников добровольно согласилась работать на Россию, в том числе из руководящего состава ЗАЭС.

"Их фамилии известны, и все они будут отвечать за свои действия после освобождения станции и возвращения под полный контроль Украины", - добавили в "Энергоатоме".