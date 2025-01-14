Россияне, вероятно, намерены создать блокаду Покровска и Мирнограда, - ISW

Российские войска, вероятно, намерены перекрыть украинские наземные линии связи в Покровск и Мирноград Донецкой области. Таким образом враг хочет заставить ВСУ отступить из городов в последующие месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны ( ISW ).

Аналитики пишут, что россияне недавно перерезали трассу Т-0405 Покровск-Константиновка к востоку от Покровска и трассу Т-0406 Покровск-Межовая к юго-западу от Покровска в рамках своих усилий по окружению Покровска и Мирнограда.

Причем обе трассы, Т-0405 и Т-0406, являются двумя из трех основных наземных путей обеспечения украинской группировки войск в районе Покровска-Мирнограда.

В связи с этим в ISW считают, что наступление РФ к востоку и западу от Покровска может осложнить украинскую логистику и способность Украины пополнять запасы и передислоцировать войска для защиты населенных пунктов Покровск и Мирноград.

Эксперты предупреждают, что российское военное командование может намереваться предпринять дальнейшие наступления к северу от трасс Т-0405 и Т-0406, чтобы в конечном итоге заставить ВСУ отступить на север (а не на восток или запад), чтобы поддержать окружение Россией обеих населенных пунктов и дальнейшее продвижение на запад в сторону административной границы Донецкой и Днепропетровской областей.

Также, военное командование РФ, вероятно, надеется избежать проведения лобовых атак на городские районы Покровска и Мирнограда пехотой.

По итогу блокада этих городов увеличивает вероятность отступления украинской армии, а российские войска в свою очередь смогут захватить эти населенные пункты, избежав тяжелых городских боев.