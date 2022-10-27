Россияне вводят военную цензуру на оккупированной части Запорожской области, - Федоров

"Жителей лишили свободы общения и доступа к правдивой информации", - говорится в сообщении.

По словам Федорова, с сегодняшнего дня мобильный телефон жителя каждого оккупированного населенного пункта Запорожской области могут взять на проверку. Мэр предупредил, что будут проверять с кем человек общается, что смотрит в интернете.

"А если обнаружат там подписку на украинские телеграмм-каналы, оштрафуют или вообще бросят "на подвал". Чтобы потом в очередной раз показать в пропагандистских пабликах, как обезвредили опасного террориста", - пояснил Федоров.

Мэр призвал мелитопольцев осторожничать, поскольку именно они являются главной ценностью украинского Мелитополя.