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В Энергодаре оккупанты ввели "сухой закон" для российских военных

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Запорожская область , Четверг 27 октября 2022 14:03
В Энергодаре оккупанты ввели "сухой закон" для российских военных Фото: в Энергодаре оккупанты ввели "сухой закон" для российских военных (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Оккупационные "власти" Запорожской области запретили продажу крепкого алкоголя российским военным с 26 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на INFORM.ZP.UA.

Сообщается, что для жителей Энергодара реализация алкоголя разрешена с 10:00 до 19:00. Российским военным вообще не разрешается покупать крепкий алкоголь в магазинах города.

За несоблюдение распоряжения торговые заведения могут быть оштрафованы на 10–30 тыс. рублей.

По словам представителя российских псевдо-властей Александра Волги, эта мера принята в соответствии с решением администрации и военной комендатуры на основании федерального конституционного закона "О военном положении".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Энергодаре родителям, которые отправили своих детей на "отдых" в Россию, сообщают, что они задерживаются на неопределенный срок и будут ходить в российские школы.

Также сообщалось, что 7 октября российские оккупанты в очередной раз обстреляли Энергодар Запорожской области. Город частично без света и воды.

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Запорожье окупанти Энергодар
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