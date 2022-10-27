В Энергодаре оккупанты ввели "сухой закон" для российских военных
Оккупационные "власти" Запорожской области запретили продажу крепкого алкоголя российским военным с 26 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на INFORM.ZP.UA.
Сообщается, что для жителей Энергодара реализация алкоголя разрешена с 10:00 до 19:00. Российским военным вообще не разрешается покупать крепкий алкоголь в магазинах города.
За несоблюдение распоряжения торговые заведения могут быть оштрафованы на 10–30 тыс. рублей.
По словам представителя российских псевдо-властей Александра Волги, эта мера принята в соответствии с решением администрации и военной комендатуры на основании федерального конституционного закона "О военном положении".
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Энергодаре родителям, которые отправили своих детей на "отдых" в Россию, сообщают, что они задерживаются на неопределенный срок и будут ходить в российские школы.
Также сообщалось, что 7 октября российские оккупанты в очередной раз обстреляли Энергодар Запорожской области. Город частично без света и воды.