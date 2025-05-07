Появились фото последствий атаки РФ по Киеву: много пожаров, есть погибшие и пострадавшие

Российские оккупанты утром, 7 мая, атаковали Киев дронами. В результате атаки произошли пожары, разрушения, есть погибшие и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины и Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

В частности, спасатели работали в Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Днепровском районах. Также они рассказали о последствиях атаки РФ по каждому району.

Святошинский район

Зафиксировано попадание обломков в 9-этажный жилой дом. Произошло возгорание квартир на 6, 7, 8 и 9 этажах. Пожар ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Спасены 5 человек - 1 взрослый и 4 детей (3 детей с ожогами госпитализировали). Работы по спасению продолжаются.

Соломенский район

Обломки БпЛА упали на открытую территорию.

Днепровский район

Дрон упал на многоэтажный жилой дом. В результате произошло частичное разрушение перекрытия на 29-м и 30-м этажах. Горения и пострадавших нет.

Шевченковский район

Обломки БпЛА упали на 5-этажный жилой дом. На 3-м и 5-м этажах загорелись квартиры. Во время тушения обнаружены тела 2 человек. Сейчас пожар ликвидирован.

Фото: последствия атаки РФ в одном из мест в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сколько людей пострадали

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию, что два человека погибли, а всего - 7 пострадавших.

"Двое погибших в жилом доме в Шевченковском районе столицы. Там обломки БпЛА попали в верхние этажи пятиэтажного жилого дома. Пострадали в общей сложности 7 человек. Среди них - четверо детей. Троих из пострадавших медики госпитализировали. Четырем оказали помощь на месте", - проинформировал он.