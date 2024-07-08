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Россияне пытаются использовать поддержку с воздуха и преимущество в живой силе, - Генштаб

Украина, Понедельник 08 июля 2024 23:07
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Россияне пытаются использовать поддержку с воздуха и преимущество в живой силе, - Генштаб Фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

С начала суток на фронте произошло 108 боевых столкновений. Российские войска пытаются использовать поддержку из воздуха и преимущество в живой силе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

В течение суток террористы нанесли по территории Украины три ракетных удара с использованием 44 ракет. Цинически били и по гражданским медицинским учреждениям, в частности, по детской больнице в Киеве.

Также враг совершил 50 авиационных ударов - сбросил 67 управляемых авиабомб.

Кроме того, захватчики задействовали 447 дронов-камикадзе и провели 3130 обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении российские террористы семь раз штурмовали позиции наших подразделений в районах Сотницкого Казачка, Волчанская, Тихого, Старицы и Глубокого. Противник успеха не имел.

По имеющейся в настоящее время информации, в течение суток, враг потерял 160 человек убитыми и ранеными и 55 единиц вооружения и военной техники. В частности, уничтожен танк. Кроме того, обезврежены пять артсистем и четыре боевых бронированных машины.

Пять раз россияне атаковали наши позиции на Купянском направлении. Бои шли возле Стельмаховки и Берестового, где четыре атаки наши воины отбили. Еще одно сражение продолжается в районе Петропавловки. Ситуация контролируема.

На Лиманском направлении за день российские войска 12 раз штурмовали позиции украинских защитников. В районах населенных пунктов Грековка, Невское, Макеевка, Терны отбито 11 атак, одна продолжается.

На Северском направлении наши войска отразили пять атак противника вблизи Верхнекаменского. Оккупанты успеха не имели. Понесли потери и отошли.

На Краматорском направлении потерпели неудачу семь попыток захватчиков продвинуться вперед вблизи Часового Яра, Григорьевки, Андреевки и Белой Горы.

На Торецком направлении ситуация напряженная - оккупанты за сегодняшний день 16 раз штурмовали вблизи Дилиевки, Торецкого, Северного и Нью-Йорка. Все атаки остановлены.

Интенсивно атакует противник украинских защитников на Покровском направлении. В течение дня в целом совершил 38 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Новоалександровки, Воздвиженки и Новоселовки Первой. 10 боестолкновений на направлении еще продолжаются.

По предварительным подсчетам, за текущие сутки наши воины ликвидировали и ранили здесь 294 военнослужащих врага. Потери захватчиков в технике уточняются.

На Кураховском направлении в настоящее время суток насчитывается семь боевых столкновений. Оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка и Константиновка. Боевые действия продолжаются в трёх локациях.

На Времивском направлении идут два боестолкновения возле Водяного и Константиновки.

Противник активизировался на Ореховском направлении, где за день совершил три безуспешных атаки неподалеку от населенных пунктов Работино и Малая Токмачка.

На Приднепровском направлении три штурмовых действия врага на левобережье Днепра не имели успеха. Потери позиций не допущены.

"На других направлениях существенных изменений в обстановке не произошло", - добавили в Генштабе.

Ситуация на фронте и потери РФ

Как сообщалось в предварительной сводке Генштаба, основные усилия российские кафиры сосредотачивают на Покровском направлении - там произошло более трети всех боев.

За прошедшие сутки потери россиян составили 1200 оккупантов. Таким образом, с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 552 190 солдат.

Также вчера были уничтожены один самолет, 16 танков, 40 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем и другая техника врага.

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