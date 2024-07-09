Украинские воины восстановили позиции в Часовом Яру: карты ISW

Украинские защитники недавно восстановили утраченные позиции в Часовом Яру. Также на фронте фиксируется продвижение российских захватчиков вблизи оккупированного Донецка и западе Запорожской области.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны ( ISW ) .

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские оккупанты продолжали наступательные операции на севере Харьковской области 8 июля, но без подтвержденного продвижения.

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ проводят постоянные контратаки вблизи Глубокого, и что продолжаются тяжелые бои в городских районах в Волчанске.

В Генштабе ВСУ сообщили о российских атаках возле Глубокого и Липцев, вблизи Старицы, Тихого и Волчанска 8 июля.

Операция №2 - Луганская область

Российские захватчики 8 июля продолжали наступление на линии Купянск - Сватово - Кременная, но никакого подтвержденного продвижения не было.

Российские блогеры утверждали, что недавние российские удары по украинским переправам через реку Оскол возле Купянска якобы заставили украинские войска стянуть часть своих сил на западный (правый) берег реки Оскол.

Войска РФ недавно нанесли несколько ударов по мостам через реку Оскол, вероятно, пытаясь сделать украинское присутствие на левом берегу более затрудненным, говорится в отчете ISW.

Российские "военкоры" также утверждали, что войска РФ будто бы продвинулись до 800 метров около Песчаного.

В Генштабе ВСУ сообщили о российских атаках вблизи Синьковки, возле Песчаного, Степной Новоселовки, Берестового, Стельмаховки, Макеевки, Грековки, Невского, Тернов, вблизи Торского и в районе Серебрянского леса.

Операция №3 - Донецкая область

Войска РФ 8 июля продолжили атаки на Северском направлении, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Бои продолжались около Белогоровки, вблизи Верхнекаменского, возле Спорного, Раздолевки и Веселого 7 и 8 июля.

Силы обороны Украины недавно продвинулись в Часовом Яру. Геолокационные кадры, опубликованные 8 июля, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись вдоль улицы Олега Кошевого в западной части микрорайона "Канал".

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ, возможно, пересекли канал Северский Донец-Донбасс в неопределенном районе по направлению к Часовому Яру, но в ISW не наблюдали визуальных доказательств этого, и другие блоггеры об этом не рассказывали.

Бои продолжались в микрорайоне "Канал" в Часовом Яру, вблизи Богдановки, Калиновки и Григорьевки, Андреевки, Клещиевки и около Белой Горы 7 и 8 июля.

Российские оккупанты 8 июля продолжали наступательные действия на Торецком направлении, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

Российский "военкор" рассказывал, что войска РФ якобы продвинулись на 100 метров в южной части Нью-Йорка, и заняли около 30% населенного пункта.

"Сейчас ISW оценивает, что российские войска продвинулись до 16 процентов административных границ Нью-Йорка", - говорится в отчете аналитиков.

Бои продолжались под самым Торецком, вблизи Северного и Нью-Йорка.

Войска РФ 8 июля продолжали наступательные действия на Авдеевском направлении, но - без подтвержденных изменений линии фронта.

Российские блогеры утверждали, что путинские войска будто бы продвинулись на 200 метров между Новокалиновым и Новобахмутовкой, на 200 метров к Прогрессу, на 400 метров на юг от н.п. Восток и на 200 метров в сторону Новоселовки Первой от Новопокровского.

Между тем в ISW не обнаружили визуальные доказательства ни одного из этих заявлений.

Также продолжались бои возле Воздвиженки, Лозоватского, Тимофеевки, Евгеньевки и Яснобродовки, а также около Уманского и Карловки 7 и 8 июля.

Российские оккупанты недавно продвинулись к юго-западу от города Донецка. Геолокационные кадры, опубликованные 7 июля, показывают, что захватчики продвинулись к западу от Сладкого.

Бои продолжались вблизи Красногоровки и Георгиевки, Константиновки и Парасковеевки 7 и 8 июля.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины 8 июля сообщили, что ВСУ 8 июля нанесли удары по двум военным объектам в оккупированной части Донецкой области, в том числе по базе материально-технического обеспечения с танковой техникой и боеприпасами в Дебальцево и станции РЭБ в Новолуганском.

7 и 8 июля продолжались позиционные боевые действия в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей в районе Макаровки, Урожайного и Старомайорского.

"Южная ось"

Российские оккупанты недавно продвинулись в западной Запорожской области. Геолокационные кадры, опубликованные 7 июля, показывают, что войска РФ продвинулись северо-западнее Вербового.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска совершили незначительное дополнительное продвижение в том же районе северо-западнее Вербового.

Позиционные бои продолжались вблизи Работино и Малой Токмачки 7 и 8 июля.

Позиционные бои также продолжались 8 июля на левобережной части Херсонской области, в том числе близ Крынок и островов в дельте реки Днепр.

В Минобороны РФ 8 июля заявили, что российские ракеты "Искандер" в неустановленную дату якобы уничтожили 3 украинских пусковых установки Himars вблизи Клапаи в Херсонской области.

В оборонном ведомстве страны-агрессора также рассказали, что украинские войска 23 июня нанесли удар ATACMS по оккупированному Севастополю из этих пусковых установок HIMARS в Клапае.

Ситуация на фронте

Напомним, в отчете Генерального штаба ВСУ вечером 8 июля сообщалось, что в течение суток на фронте произошло 108 боевых столкновений. Также в военном командовании рассказали, что в Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность вражеских атак.

Кроме того, в Генштабе отметили, что российские оккупанты пытаются использовать поддержку с воздуха и превосходство в живой силе.

На днях в ВСУ рассказали, какая ситуация в Часовом Яру после выхода украинских подразделений из района "Канал".