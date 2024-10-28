Россияне обстреляли Чугуев и повредили частную усадьбу

В ночь на 28 октября российские террористы обстреляли город Чугуев в Харьковской области. Зафиксировано попадание в хозяйственную постройку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОГА Олега Синегубова.

Одно из попаданий зафиксировали на территории частного домовладения. Разрушена хозяйственная постройка, без пострадавших.

По его информации, враг нанес удары по Чугуеву.

Обстрелы Харькова

Российские захватчики продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области с территории Белгородской области.

В ночь на понедельник, 28 октября, около 2:13 в городе прогремели взрывы. В одном из районов зафиксирован прилет по жилому многоквартирному дому. На месте возник пожар и частичное разрушение. Есть пострадавшие.

После 3:00 в городе снова был слышен взрыв за пределами областного центра.

Кроме того, вечером 27 октября россияне атаковали Харьков управляемыми авиабомбами. В городе поврежден жилой дом, пострадали гражданские люди.

Позже стало известно о шести пострадавших в разных районах города.

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