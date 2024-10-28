ВСУ продвинулись под Коренево и Суджей, враг давит возле Селидово и Угледара: карты ISW

Силы обороны Украины имели успех при продолжении операции в Курской области. Вместе с тем фиксируется продвижение войск РФ в Донецкой области в районе Селидово и северо-западнее Угледара.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный 28 октября отчет американского Института изучения войны ( ISW ) .

Операция ВСУ в России

Украинские войска недавно продвинулись в рамках главного "украинского плацдарма" в Курской области.

Так, геолокационные кадры от 26 октября показывают, что ВСУ продвинулись юго-западнее Ольговки (восточнее Коренево) и восточнее Колмакова (восточнее Суджи).

Российские источники ISW, в частности Минобороны РФ, утверждали 27 октября, что ВСУ атаковали вблизи Зеленого Пути, Новоивановки, Дарьино, Нижнего Клина, Погребков, Николаево-Дарьино и около н.п. Плехово.

Войска РФ недавно незначительно продвинулись в рамках главного "украинского плацдарма" в Курской области. Геолокационные кадры от 26 октября показывают, что россияне продвинулись к юго-востоку от Мартыновки.

Российский источник ISW утверждает, что на вечер 26 октября ВСУ атаковали вблизи Нового Пути Глушковского района, к западу от главного "украинского плацдарма" в Курской области.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

27 октября войска РФ продолжили наступательные действия на севере Харьковской области, но никакого продвижения не было. 26 и 27 октября оккупанты наступали вблизи Волчанска и Старицы.

Представитель Харьковской группировки войск ВСУ полковник Евгений Романов заявил, что 60% артиллерийских боеприпасов калибра 122 мм и 152 мм, которые войска РФ применят для обстрелов на Харьковском направлении, передаются из КНДР.

Также Романов отметил, что северокорейские снаряды некачественные, не поражают цель и не взрываются в нужный момент.

По словам Романова, российские оккупанты могут доставлять предоставленные Ираном боеприпасы своим подразделениям в этом районе.

Операция РФ №2 - Луганская область

27 октября российские захватчики атаковали вдоль линии Купянск - Сватово - Кременная, но продвижения не имели.

На видео с геолокацией, опубликованном 26 октября, видно, как ВСУ успешно отбивают российский механизированный штурм размером во взвод к северо-востоку от Торского.

Российский "военкор" утверждал, что неизвестные подразделения спецназа РФ вроде бы действуют вблизи н.п. Сеньково (южнее Купянска на западном берегу реки Оскол), хотя в ISW не наблюдали ни одного визуального или независимого подтверждения того, что россияне пересекли реку Оскол.

Российские блогеры рассказывали, что путинские войска продвинулись в пределах Первомайского (к западу от Сватово) и к северным окрестностям Тернов (к западу от Кременной).

Командир батальона ВСУ, действовавший на Купянском направлении, заявил, что оккупанты усиливают бомбовые удары КАБами (УАБами) по Купянскому и левому берегу реки Оскол, пытаясь закрепиться на восточном берегу реки и штурмовать Купянск-Узловой.

Также он рассказал, что ВСУ две недели назад отразили российский усиленный батальонный механизированный штурм на Купянском направлении.

Российские захватчики продолжали наступать в районе Синьковки, возле Кондрашовки, Кругляковки, Колесниковки, Загрызово, Вишневого, Лозовой, Берестового, Петропавловки, Первомайского, Черещины, Тернов, Грековки, Новомихайловки, Макеевки, Григорьевки, Торского, Заречного.

Операция РФ №3 - Донецкая область

В Генштабе ВСУ сообщил, что 26 и 27 октября российские оккупанты неудачно атаковали северо-восточнее Северского в районе Белогоровки.

Также в Генштабе ВСУ рассказали, что 27 октября оккупанты совершили неудачное наступление в районе Орехово-Василовки (к северо-востоку от города Часов Яр).

27 октября войска РФ продолжили наступление на Торецком направлении, но не продвинулись.

Российские и украинские источники ISW сообщали о продолжении боевых действий в самом Торецке, вблизи Нью-Йорка и около Щербиновки.

27 октября российский диктатор Владимир Путин заявил, что войска РФ якобы контролируют две трети (67%) Торецка, хотя в ISW наблюдали лишь визуальные доказательства того, что захватчики оккупировали около 23% города.

На Покровском направлении войска РФ продолжили наступление в районе города Селидово.

На геолокационных кадрах от 27 октября видно, как оккупанты поднимают триколор над зданием Селидовского городского совета, что может указывать на то, что захватчики продвинулись в центр этого н.п., говорится в отчете.

Несколько российских "военкоров" утверждали, что войска НФ якобы захватили все Селидово и проводят зачистку, хотя эксперты ISW еще не получили подтверждения того, что россияне действуют в западной части города.

Геолокационные кадры от 27 октября также показывают, что российские оккупанты продвинулись к югу от Вишневого (к западу от Селидово).

Некоторые российские источники утверждали, что путинские войска также продвинулись в Вишневое, хотя в ISW еще не нашли подтверждения.

В Генштабе ВСУ сообщили, что захватчики атаковали вблизи Луча, Миролюбовки, Воздвиженки, Красного Яра, Крутого Яра, Николаевки, Лисовки и Селидово 26 и 27 октября.

27 октября войска РФ наступали восточнее Курахово, но никакого продвижения не имели.

Российские и украинские источники ISW сообщали о продолжении боевых действий к западу от Александрополя, возле Дальнего, Острого, Максимилиановки, Кураховки и на восточной окраине самого Курахового.

Войска РФ недавно продвинулись вблизи Угледара. Эксперты отмечают, что оккупанты могли захватить большую часть населенного пункта.

27 октября российские силовики сообщили кремлевским пропагандистам, что ВСУ будто бы отступили с большинства своих позиций в Богоявлении.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 26 октября, показывают, что войска РФ продвинулись в полях юго-западнее Новоукраинки (юго-западнее Богоявленки и северо-западнее Угледара).

Российский военкор утверждал, что войска РФ также продвинулись в южной части Новоукраинки, хотя в ISW не нашли подтверждения этого заявления.

Украинская бригада, действовавшая вблизи Угледара, опубликовала 26 октября кадры, на которых ВСУ отражают российскую механизированную атаку возле Золотой Нивы (к западу от Угледара), и сообщила, что оккупанты применили несколько десятков единиц техники, включая танки и бронетехнику. Сообщается, что ВСУ уничтожили 20 единиц техники врага.

Украинские и российские источники сообщали, что бои продолжались вблизи Екатериновки, Антоновки, Константиновки и Елизаветовки, а также Богоявленки,, Новоукраинки и Золотой Нивы.

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о боях в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей 27 октября.

Спикер Таврической группировки войск ВСУ полковник Владислав Волошин подтвердил 27 октября, что российским оккупантам удалось недавно захватить Левадное (юго-западнее Великой Новоселки).

Он также отметил, что ВСУ принимают меры по восстановлению позиций в районе, несмотря на то, что Левадное находится в тактически сложной низменной местности.

"Южная ось"

27 октября российские захватчики атаковали на западе Запорожской области, но никакого продвижения не было.

26 и 27 октября русские войска наступали в районе Новоданиловки (к северу от Работино).

Представитель Таврической группировки войск ВСУ полковник Владислав Волошин заявил, что украинские военные не зафиксировали российских попыток создать наступательные группировки на юге Украины.

Российские оккупанты продолжали атаки на левом берегу Херсонской области 26 и 27 октября, но никакого продвижения не имели.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 27 октября рассказали, что с начала суток на фронте уже произошло 142 боевых столкновений.

Также в Силах обороны Украины проинформировали, что на Покровском и Кураховском направлениях ситуация остается самой горячей, однако также фиксируется активность противника на Купянском, Лиманском и Времивском направлениях.