Россияне потеряли за сутки около 1700 солдат и 3 системы ПВО, - Генштаб

Ситуация на фронте и атаки РФ

По данным ISW, Силы обороны вернули контроль над утраченными позициями возле Часов Яра и Торецка. Но россияне давят и продвигаются сразу на многих направлениях.

Вечером 19 января террористы ударили управляемой авиабомбой по поселку Золочев около Харькова. В результате атаки пострадал ребенок.

В течение ночи Украину снова атаковали ударные беспилотники "Шахед". Ближе к утру силы ПВО ликвидировали все вражеские цели.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.