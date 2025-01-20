ВСУ имели успех возле Часового Яра и Торецка, враг продвинулся на 7 направлениях: карты ISW

Силы обороны Украины отбили ранее утраченные позиции вблизи Часового Яра и Торецка. При этом на фронте фиксируется продвижение войск РФ в Курской области, вблизи Купянска, Лимана, Часового Яра, Торецка, Курахово и Большой Новоселки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный 20 января отчет американского Института изучения войны (ISW ).

Операция ВСУ в России

Войска РФ недавно продвинулись к югу от Суджи в Курской области. Геолокационные кадры от 18 января показывают, что россияне продвинулись в восточной части Куриловки.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска продвинулись вблизи Викторовки (к северо-западу от Суджи). Другой российский блогер рассказывал, что войска РФ, которые действуют к северо-западу от Суджи, перегруппировываются возле Старой и Новой Сорочины и атакуют вблизи Николаева и Викторовки.

Российские "военкоры" также утверждали, что ВСУ проводили боевую разведку возле Малой Локни и Викотровки (оба к северо-западу от Суджи).

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Российские захватчики продолжали наступательные операции в Харьковской области вблизи Волчанска 18 и 19 января, но не продвинулись.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские оккупанты недавно продвинулись вдоль российско-украинской границы на северо-восток от Купянска.

В Генштабе ВСУ признали, что войска РФ атаковали вблизи Строевки (к северо-востоку от Купянска вдоль границы Украины и России).

По мнению экспертов ISW, это может указывать на то, что недавние утверждения российского "военкора" о продвижении путинских войск к северу от Тополя (к юго-востоку от Строевки) являются точными.

19 января российский блогер заявил, что войска РФ продвигаются на юго-запад от Степной Новоселовки (к юго-востоку от Купянска), но в ISW не нашли доказательств этого утверждения.

18 и 19 января российские захватчики наступали вдоль российско-украинской границы в районе Строевки, а также в районе Петропавловки и Песчаного.

Войска РФ 19 января продолжали наступательные действия на Боровом направлении, но не продвинулись.

Российские оккупанты наступали возле Колесниковки, Загрызово, Лозовой, Зеленого Гая, возле Надежды, Первомайского, Копанки, Новоегоровки и Новосергеевки 18 и 19 января.

Глава военной администрации н.п. Боровая Александр Тертышный 19 января сообщил, что российские захватчики за последние 1-2 месяца нанесли меньше ударов по Боровой, в том числе с применением КАБов и систем РСЗО, но за это время наземная активность противника усилилась к северу и востоку от населенного пункта.

Войска РФ недавно продвинулись на северо-восток от Лимана. Геолокационные кадры от 18 и 19 января свидетельствуют о том, что россияне оккупировали Ивановку и Терны, и продвинулись на запад от Ивановки и южнее с. Терны.

18 января представитель оперативно-стратегической группировки войск ВСУ "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что недавно украинские защитники совершили успешную контратаку и наступление в неопределенном районе Лиманского направления.

Российские оккупанты наступали в районе Тернов, Новосадово, Новолюбовки, Колодязей, в направлении Зеленой Долины, вблизи Заречного и в районе Серебрянского леса 18 и 19 января.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Войска РФ 18 и 19 января продолжали наступательные операции на Северском направлении в районе Белогоровки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки, но не продвинулись.

В районе Часового Яра фиксировалось продвижение как Сил обороны Украины, так и российских оккупантов.

Геолокационные кадры, опубликованные 18 января, показывают, что ВСУ восстановили ранее утраченные позиции на огнеупорном заводе в центре Часового Яра.

Другие геолокационные кадры, от 19 января, демонстрируют, что войска РФ продвинулись по улице Толстого в западной части Часового Яра.

Войска РФ продолжали атаки в пределах самого Часового Яра, возле Предтечино, Ступочек и Белой Горы 18 и 19 января.

Спикер Луганской группировки войск ВСУ подполковник Дмитрий Запорожец 18 января сообщил, что украинские защитники отбили российские штурмы на территории Огнеупорного завода в центре Часового Яра.

Силы обороны Украины продвинулись на Торецком направлении. Опубликованные 19 января геолокационные кадры свидетельствуют о том, что ВСУ отбили ранее утраченные позиции в южной части Щербиновки (к юго-западу от Торецка).

При этом другие геолокационные кадры от 19 января показывают, что российские захватчики продвинулись на север к территории Торецкой шахты на севере Торецка и на северо-запад вдоль улицы Степана Разина на западе города.

Войска РФ продолжали атаковать в районе Торецка, возле Делиевки и Щербиновки.

Российские оккупанты 19 января продолжали наступление на Покровском направлении, но не продвинулись.

19 января российский блогер заявил, что путинские войска захватили Котлино (к юго-западу от Покровска), хотя другие российские "военкоры" утверждали, что войска РФ захватили значительную часть населенного пункта, но продолжают бои в северной части поселка.

Российский блогер рассказывал, что путинские войска якобы захватили квартал Удачное (к юго-западу от Покровска и Котлино), но в ISW не заметили геолокационных доказательств продвижения россиян в поселение.

19 января в Минобороны РФ заявили о захвате Воздвиженки (к востоку от Покровска), а другой российский блогер утверждал, что путинские войска захватили город где-то между 12 и 18 января. При этом в ISW оценивают, что россияне оккупировали Воздвиженку еще 2 января.

Трегубов сообщил, что российские захватчики отдают предпочтение наступательным операциям на Покровском направлении и пытаются продвигаться через уязвимые места в оборонительных рубежах ВСУ к западу от Покровска.

Войска РФ продолжали атаки под самим Покровском, возле Зеленого Поля, Барановки, Тарасовки, Водяного Второго, Миролюбовки, Мирнограда, Елизаветовки, Александрополя, Луча, Лисовки, Котлино, Зверево, Удачного, Успеновки, Надеевки, Новотроицкого, Зеленого и Шевченко 18 и 19 января.

Российский блогер утверждал, что путинские войска наносят удары по ВСУ планирующими бомбами вблизи Котлино, и что бои продолжаются на западе вдоль линии Новоукраинка - Лисовка - Сухой Яр (к югу и юго-востоку от Покровска) и за высоты возле Зеленого и Даченского.

Войска РФ недавно продвинулись на северо-запад от Курахово. Геолокационные кадры от 19 января показывают, что оккупанты незначительно продвинулись на юго-запад от Старых Тернов.

Российские оккупанты продолжали наступать в районе Славянки и Петропавловки, в направлении Константинополя и Андреевки, возле Дачного, Улаклы и Янтарного 18 и 19 января.

18 января российский "военкор" заявил, что ВСУ контратаковали вблизи Дачного и Зеленовки (к юго-западу от Курахово).

Российские оккупанты недавно продвинулись в восточной части Великой Новоселки.

Украинский источник сообщил 18 января, что путинские войска недавно осуществили усиленный механизированный штурм в составе 13 машин из Шахтерского (северо-восточнее Великой Новоселки) в направлении Великой Новоселки.

18 и 19 января войска РФ продолжали наступательные действия в Великой Новоселке.

19 января российские источники утверждали, что путинские войска атакуют и медленно продвигаются в южной, восточной и западной части Великой Новоселки.

В ОСУВ "Хортица" 19 января заявили, что российские оккупанты пользуются неблагоприятными погодными условиями на Новопавловском направлении (к северу от Великой Новоселки) для проведения наступательных действий и давления на ВСУ в Великой Новоселке с севера.

"Южная ось"

Войска РФ 18 и 19 января продолжали наступательные операции севернее Работино в районе Новоданиловки, но не продвинулись.

18 и 19 января российские оккупанты продолжали наступательные действия на Днепровском направлении, и также не продвинулись.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе в вечерней сводке 19 января информировали, что с начала суток на фронте произошло 180 боевых столкновений.

Также в военном ведомстве рассказали, что почти половина из всего количества вражеских штурмов пришлась на Покровское направление.