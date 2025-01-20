Россияне ударили КАБ по поселку в Харьковской области, ранен ребенок
Российские оккупанты нанесли авиаудар по поселку Золочев Богодуховского района Харьковской области. Из-за вражеского обстрела пострадала девочка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную военную администрацию.
В ОВА отметили, что для атаки по населенному пункту российские захватчики применили управляемую авиационную бомбу.
Удар пришелся возле частного дома в Золочеве.
Сначала в администрации рассказали, что в результате обстрела пострадал мальчик 14 лет, который получил осколочные ранения. Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение.
Впрочем, позже в ОВА привели уточненные данные медиков о том, что пострадала девочка 14 лет.
Справка: поселок Золочев в Богодуховском районе расположен у истоков реки Уды, в центре Золочевской громады на северо-западе Харьковской области.
По данным на 2024 год, в этом поселке количество населения составляло 500 человек.
После начала широкомасштабного вторжения РФ оккупанты несколько раз пытались захватить Золочев.
Поселок Золочев на карте (фото: скрин google.com/maps)
Обстрелы Золочева
Населенный пункт часто страдает от вражеских обстрелов. Например, в апреле прошлого года войска РФ ударили ракетами С-300 по центру Золочева, и тогда в результате обстрела в поселке были повреждены административные здания.
Перед тем, в феврале. 2024 года, российские захватчики обстреляли ракетами С-300 отель в Золочеве. В результате атаки погиб младенец.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.