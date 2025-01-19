Россия атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Вечером в воскресенье, 19 января, российская армия снова атакует Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

Первые ударные БпЛА россияне запустили еще во второй половине дня с восточного и северо-восточного направлений.

В 22:19 военные сообщили о вхождении новых групп вражеских ударных дронов на востоке и севере Сумской области. Они двигались на юг и юго-запад.

В 22:25 несколько групп "Шахедов" двигались из Днепропетровской и Полтавской областей в направлении Кировоградской области.

В 22:51 в ВСУ сообщили о приближении БпЛА к Кривому Рогу. Жителям советуют оставаться в укрытиях.

В 23:10 вражеские дроны двигались из Николаевской области курсом на Кировоградскую и Днепропетровскую области.

По состоянию на 23:29 военные сообщили, что несколько групп ударных БпЛА перелетают из Полтавской в Черкасскую область.

В 23:58, по данным военных, дроны двигались над Полтавой.

Также военные сообщили о новой группе БпЛА на севере Сумской области. Движутся курсом на Черниговскую область.

По состоянию на 23:38 и до нынешнего момента, карта воздушных тревог выглядит так:

Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)