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Россия атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов

Воскресенье 19 января 2025 23:18
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Россия атакует Украину дронами-камикадзе "Шахед": где риск ударов Фото: Украину снова атакуют российские ударные дроны (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером в воскресенье, 19 января, российская армия снова атакует Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Первые ударные БпЛА россияне запустили еще во второй половине дня с восточного и северо-восточного направлений.

В 22:19 военные сообщили о вхождении новых групп вражеских ударных дронов на востоке и севере Сумской области. Они двигались на юг и юго-запад.

В 22:25 несколько групп "Шахедов" двигались из Днепропетровской и Полтавской областей в направлении Кировоградской области.

В 22:51 в ВСУ сообщили о приближении БпЛА к Кривому Рогу. Жителям советуют оставаться в укрытиях.

В 23:10 вражеские дроны двигались из Николаевской области курсом на Кировоградскую и Днепропетровскую области.

По состоянию на 23:29 военные сообщили, что несколько групп ударных БпЛА перелетают из Полтавской в Черкасскую область.

В 23:58, по данным военных, дроны двигались над Полтавой.

Также военные сообщили о новой группе БпЛА на севере Сумской области. Движутся курсом на Черниговскую область.

По состоянию на 23:38 и до нынешнего момента, карта воздушных тревог выглядит так:

Россия атакует Украину дронами-камикадзе &quot;Шахед&quot;: где риск ударов

Источник: Карта воздушных тревог Украины (t.me/povitryanatrivogaaa)

Ситуация на фронте и обстрелы РФ

За уходящую неделю Воздушные силы уничтожили более 30 ракет и 300 БпЛА российских террористов.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в районе Покровска продолжаются тяжелые изнурительные бои. Россияне несут колоссальные потери.

В ночь на 19 января, агрессор выпустил в направлении Украины более 60 дронов. Силы ПВО уничтожили большинство из них.

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