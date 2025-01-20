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Россияне потеряли за сутки около 1700 солдат и 3 системы ПВО, - Генштаб

Понедельник 20 января 2025 07:33
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Россияне потеряли за сутки около 1700 солдат и 3 системы ПВО, - Генштаб Фото: армия захватчиков потеряла очень много техники за сутки (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За сутки с 19 на 20 января, армия российского агрессора потеряла на фронте 1690 солдат, 19 артиллерийских систем и 153 беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.01.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 820 430 (+1690) человек ликвидировано;
  • танков - 9821 (+10) ед;
  • боевых бронированных машин - 20 454 (+42) ед;
  • артиллерийских систем - 22 074 (+19) ед;
  • РСЗО - 1262 ед;
  • средства ПВО - 1049 (+3) ед;
  • самолетов - 369 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 22 768 (+153) ед;
  • крылатых ракет - 3051 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 34 488 (+87) ед;
  • специальной техники - 3706 (+6) ед.

Россияне потеряли за сутки около 1700 солдат и 3 системы ПВО, - Генштаб

Ситуация на фронте и атаки РФ

По данным ISW, Силы обороны вернули контроль над утраченными позициями возле Часов Яра и Торецка. Но россияне давят и продвигаются сразу на многих направлениях.

Вечером 19 января террористы ударили управляемой авиабомбой по поселку Золочев около Харькова. В результате атаки пострадал ребенок.

В течение ночи Украину снова атаковали ударные беспилотники "Шахед". Ближе к утру силы ПВО ликвидировали все вражеские цели.

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