Россияне потеряли за сутки около 1700 солдат и 3 системы ПВО, - Генштаб
За сутки с 19 на 20 января, армия российского агрессора потеряла на фронте 1690 солдат, 19 артиллерийских систем и 153 беспилотника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.01.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 820 430 (+1690) человек ликвидировано;
- танков - 9821 (+10) ед;
- боевых бронированных машин - 20 454 (+42) ед;
- артиллерийских систем - 22 074 (+19) ед;
- РСЗО - 1262 ед;
- средства ПВО - 1049 (+3) ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 331 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 22 768 (+153) ед;
- крылатых ракет - 3051 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 34 488 (+87) ед;
- специальной техники - 3706 (+6) ед.
Ситуация на фронте и атаки РФ
По данным ISW, Силы обороны вернули контроль над утраченными позициями возле Часов Яра и Торецка. Но россияне давят и продвигаются сразу на многих направлениях.
Вечером 19 января террористы ударили управляемой авиабомбой по поселку Золочев около Харькова. В результате атаки пострадал ребенок.
В течение ночи Украину снова атаковали ударные беспилотники "Шахед". Ближе к утру силы ПВО ликвидировали все вражеские цели.
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