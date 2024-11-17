Россияне потеряли за сутки 1640 солдат и 12 танков, - Генштаб

Ситуация на фронте и массированный обстрел

По данным Института изучения войны (ISW), признаков подготовки наступления российских захватчиков на Запорожье не обнаружено. Зато враг пытается прорвать оборону ВСУ на шести направлениях.

Утром россияне запустили по Украине большое количество ракет различной номенклатуры. Во многих областях и населенных пунктах раздаются взрывы.

В Киеве зафиксирован пожар на крыше жилого дома, есть пострадавшие.

Враг атакует объекты генерации и передачи электроэнергии.

Из-за обстрелов, во многих областях введены экстренные отключения электроэнергии.

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