Враг давит на 6 направлениях, признаков подготовки наступления на Запорожье нет: карты ISW

Российские оккупанты продвинулись вблизи Сватово, Кременного, Часового Яра, Торецка, Покровского и Курахово. Эксперты не фиксируют подтверждения якобы подготовки захватчиков к наступлению в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный 17 ноября отчет американского Института изучения войны ( ISW ).

Операция ВСУ в России

Войска РФ продолжали штурмовать главный "украинский плацдарм" в Курской области 15 и 16 ноября, но продвижения не было.

Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы отвергают ВСУ с позиций вблизи Малой Локни (к северу от Суджи) и Мартыновки (к северо-востоку от Суджи).

Российские блогеры также рассказывали, что ВСУ вроде бы безуспешно контратаковали юго-восточнее Коренево в районе Дарьино и Новоивановки и восточнее Коренево в районе Ольговки.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что украинские бойцы повредили и уничтожили 17 единиц бронетехники и танков РФ во время недавнего российского механизированного штурма в неопределенном районе Курской области.

В отчете указывается, что Павлюк, вероятно, подразумевает российский многоволновый механизированный батальонный штурм 12 ноября вблизи с. Новоивановка.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

На геолокационных кадрах от 16 ноября видно, как операторы украинских беспилотников уничтожают флаги, которые российские оккупанты разместили на мосту через реку Судость, соединяющую Гремяч и Колос на севере Черниговской области (оба примерно в 1,5 км южнее международной границы).

Это свидетельствует о том, что у россиян, вероятно, нет устойчивых позиций у моста, отмечается в отчете ISW.

"Вероятно, российская диверсионно-разведывательная группа совершила ограниченное вторжение через международную границу в Черниговскую область 15 ноября, но пока нет никаких признаков того, что российские войска установили длительное присутствие в этом районе", – рассказали эксперты Институт изучения войны.

Войска РФ продолжали наступательные действия на севере Харьковской области 15 и 16 ноября, но - без продвижения.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска захватили весь Сотницкий Казачок 16 ноября после того, как российские группы ДРГ временно продвинулись в населенный пункт в июле 2024 года. Однако ISW не нашли подтверждения.

Российские захватчики вели наступательные операции в районе Волчанска, Высокой Яруги и Стрелечей.

Российский блогер утверждал, что войска РФ проводят подготовительные артиллерийские удары по украинским позициям к западу от н.п. Стрелечая перед тем, как усилить наступление в этом районе.

Операция РФ №2 - Луганская область

Российские оккупанты незначительно продвинулись к западу от Сватово и Кременной. Геолокационные кадры от 15 и 16 ноября показывают, что захватчики продвинулись в южной и центральной части Вишневого и центральной части Тернов.

В украинской воинской части, воевавшей на Купянском направлении, заявили, что ВСУ взяли в плен нескольких действовавших в Купянске солдат, РФ, а украинское СМИ сообщило, что Силы обороны оттеснили россиян с позиций в городе.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ продолжали продвигаться в районе Купянска, в том числе в районе сахарного завода в восточной части города, и в направлении Голубовки и Купянска-Узлового.

Один российский "военкор" утверждал, что путинские войска продвинулись в промышленный центр Купянска, и что в центре населенного пункта продолжаются бои, но в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

Войска РФ продолжали наступать возле Песчаного, Колесниковки, Кругляковки, Загрызово, Берестового, Копанки, Надежды, Твердохлебово, Новоегоровки, Грековки, Чернещины, Макеевки, Тернов и Торского 15 и 16 ноября.

Операция РФ №2 - Донецкая область

15 и 16 ноября российские оккупанты вели наступательные операции в районе Верхнекаменского (восточнее Северского) и Выемки (юго-восточнее Северского), но не продвинулись.

Российские захватчики недавно продвинулись в направлении Часового Яра. Геолокационные кадры от 15 ноября показывают, что войска РФ продвинулись к улице Дубровского вдоль узкого выступа в центре Часового Яра.

16 ноября путинские войска вели наступательные операции к югу от Часового Яра в районе Белой Горы.

Войска РФ недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 15 и 16 ноября, указывают на то, что оккупанты продвинулись вдоль улицы Набережной и до улицы Лучной в южной части города.

Российский "военкор" утверждал, что путинские войска также продвинулись к улице Гаврилова на северо-востоке города Торецка и захватили н.п. Крымское, но в ISW не нашли подтверждения.

15 и 16 ноября войска РФ вели наступательные операции в районе Торецка, Делиевки и Щербиновки.

Российские оккупанты недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры от 16 ноября показывают русский флаг, развевающийся в западной части Григоровки, что может свидетельствовать о том, что захватчики недавно захватили село.

В Минобороны РФ заявили о захвате Григоровки.

Российские блоггеры утверждали, что войска РФ также продвинулись вблизи Новоалексеевки, Пустынки и Юровки (все к западу от Селидово), но в ISW не нашли подтверждения.

15 и 16 ноября войска РФ вели наступательные действия в районе н.п. Луч, Миролюбовка, Крутой Яр, Лисовка, Петровка, Новоалексеевка и Пустынка.

Российские захватчики недавно продвинулись в направлении Курахово. Опубликованные 16 ноября геолокационные кадры указывают на то, что войска РФ недавно захватили Вознесенку и взяли под контроль поля к северо-востоку от населенного пункта.

Российские источники утверждали, что путинские войска также продвинулись к югу от Новоселидовки, в направлении н.п. Берестки и в центр Курахово, однако в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

Связанный с Кремлем "военкор" 15 ноября заявил, что информация о захвате войсками РФ Новоселидовки - не подтверждена.

Российский блогер заявил, что путинские войска накапливают личный состав для штурма н.п. Берестки.

Российские оккупанты вели наступательные действия в районе Солнцовки, Новодмитровки, Зари, возле Ильинки, Берестки, Новоселидовки, Вознесенки, возле самого Курахово, вблизи Максимильяновки и Дальнего 15 и 16 ноября.

Сообщается, что войска РФ опрокидывают технику из тыловых районов Запорожского направления на Курахово.

16 ноября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что россияне все активнее транспортируют технику, в том числе танки, БМП, БТРы и грузовики с боеприпасами, из Бердянского или Пологовского направлений через оккупированный Мариуполь в сторону Волновахи для наступательных действий на Кураховском направлении.

Андрющенко отметил, что войска РФ не осуществляли транспортную деятельность такого уровня в Мариуполе по крайней мере полтора года, и что большинство российской техники, которая двигалась в Мариуполь или Гранитный, прибыла из России, а не из оккупированной части Запорожской области.

Российские и украинские источники недавно сообщали о возможном усилении наступательных операций РФ на Запорожском направлении, но в ISW не нашли подтверждения того, что россияне передислоцировали силы на Запорожское направление из других участков линии фронта, а также других признаков, свидетельствующих о неизбежном российском наступательном операции в Запорожской области.

Сообщается, что 16 ноября войска РФ продвинулись в Угледарском направлении, но подтвержденных изменений на линии фронта не последовало.

Российский блогер утверждал, что путинские войска продвинулись севернее Антоновки, но в ISW не нашли подтверждения.

Российский источник утверждал, что российские позиции вдоль трассы O0510 (Шахтерское - Курахово) расположены менее чем в 1 км от трассы C051104 (Константиновка - Зеленовка) к западу от Успеновки (к северу от Угледара), но в настоящее время эксперты ISW оценивают, что войска трассы O0510 работают примерно в 7,5 км от шоссе C051104.

15 и 16 ноября войска РФ вели наступательные действия в районе Екатериновки, Антоновки, Ильинки и Романовки, а также в районе Сухих Ял и Трудового.

Российский блогер заявил, что Силы обороны Украины контратакуют возле Трудового.

Войска РФ 16 ноября продолжили наступательные действия в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей, но подтвержденных изменений линии фронта не было.

В Минобороны РФ заявили о захвате н.п. Макаровка (южнее Великой Новоселки), а российский "военкор" утверждал, что войска РФ продвинулись к Новодаровке, но в ISW не нашли подтверждения этих утверждений.

Российский источник утверждал, что российские подразделения удерживают позиции в большей части Макаровки, но войскам РФ все еще следует зачистить северную часть населенного пункта.

15 и 16 ноября войска РФ вели наступательные действия юго-западнее Великой Новоселки в районе Новодаровки и Ровнополя.

Российские источники утверждали, что ВСУ будто бы безуспешно контратаковали в неустановленных районах на Времивском направлении.

Представитель бригады ВСУ, действовавшей на Времивском направлении, 15 ноября сообщил, что оккупанты пытаются захватить весь юг Донецкой области и продвигаться на север.

"Южная ось"

15 и 16 ноября войска РФ продолжали наступать в западной части Запорожской области в районе Новоандреевки (к северо-западу от Работино), но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

15 и 16 ноября российские источники утверждали, что войска РФ продвинулись примерно в полукилометре от Работино в направлении Новоданиловки, но в ISW не нашли подтверждения.

На Днепровском направлении на левобережье Херсонской области 16 ноября шли позиционные бои, но линия фронта не менялась.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 16 ноября информировали, что с начала суток на фронте произошло 132 боевых столкновений.

Также в Силах обороны обратили внимание, что российские захватчики сосредотачивают свои основные наступательные усилия на Покровском и Кураховском направлениях, и ситуация там остается напряженной.