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Украина снова под атакой российских "Шахедов": где объявлена тревога

Понедельник 30 сентября 2024 23:18
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Украина снова под атакой российских "Шахедов": где объявлена тревога Фото: российский агрессор снова атакует Украину дронами-камикадзе (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером в понедельник, 30 сентября, российские захватчики в очередной раз запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

В 22:36 военные сообщили о первых вражеских беспилотниках, которые зашли в Сумскую область и движутся на запад. Позже они изменили курс на Полтавскую область.

В 22:51 БпЛА также появились в Херсонской области и движутся в направлении запада.

Мониторинговые паблики сообщили о запуске "Шахедов" из Курска, Приморско-Ахтарска и мыса Чауда в оккупированном Крыму.

Обновлено 23:20

Военные сообщают о новой группе БпЛА в Херсонской области. Движутся северо-западным курсом.

Также группа БпЛА движется на севере Херсонской области и пересекает границу Николаевской области.

Кроме того, беспилотники в Сумской области движутся в направлении Полтавской области. Курс западный.

Также сообщается об угрозе беспилотников для Черниговской области. Не исключена работа ПВО.

По данным пабликов, в воздухе уже более 20 вражеских "Шахедов".

Обновлено 23:40

Военные сообщают о движении беспилотников возле Херсона и Николаева. Возможна работа ПВО.

Также объявлено об угрозе применения ударных БпЛА в Черкасской области.

В настоящий момент карта воздушных тревог Украины выглядит так:

Украина снова под атакой российских &quot;Шахедов&quot;: где объявлена тревога

Обстрелы Украины

В сентябре российские террористы впервые за всю полномасштабную войну каждую ночь атаковали нашу страну ударными дронами. За сутки агрессор запускал по Украине в среднем 44 БпЛа. Рекорд был установлен 14 сентября, когда были запущены 72 дрона.

Военный эксперт Олег Катков отметил, что россияне существенно увеличили производство "Шахедов" в экономической зоне "Алабуга". Отныне агрессор может ежесуточно запускать более 50 дронов-камикадзе.

Также захватчики увеличили дальность применения управляемых авиабомб и начали обстреливать ими Запорожье. Часть жителей планирует временно покинуть город.

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