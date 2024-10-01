Оккупанты давят в районе Угледара и пытаются обойти Селидово: карты ISW

В Курской области фиксируется продвижение как Сил обороны Украины, так и войск РФ. Захватчики имели определенные успехи вблизи Сватово, Часового Яра, Торецка, Угледара, а также на Покровском направлении, где пытаются обойти Селидово.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны ( ISW ) .

Операция ВСУ в России

Войска РФ недавно продвинулись западнее "украинского плацдарма" в Курской области в Глушковском районе.

Геолокационные кадры, опубликованные 24 сентября, показывают, что войска РФ продвинулись в полях к юго-востоку от Веселого.

В Минобороны РФ заявили, что украинские войска якобы неудачно атаковали в районе госграницы вблизи Нового Пути, а российские "военкоры" утверждали, что ВСУ атаковали вблизи Веселого и Медвежье.

ВСУ недавно продвинулись к западному краю "украинского плацдарма" в Курской области вблизи Коренево.

Геолокационные кадры, опубликованные 29 сентября, показывают, как войска РФ обстреливают украинские силы юго-восточнее Коренево, указывая, что ВСУ в последнее время незначительно продвинулись в этом районе, говорится в отчете ISW.

Российские источники, включая Минобороны РФ, утверждали, что войска РФ отразили украинские атаки вблизи Любимовки, Ольговки, Кремяного, Камышевки и Плехово.

Геолокационные кадры от 29 сентября показывают, как ВСУ пытаются отразить российский механизированный штурм размером во взвод к югу от Плехово, что, отмечают в ISW, может указывать на то, что войска РФ недавно продвинулись в этом районе.

Проведенный Forbes анализ видеосъемки с геолокацией показал, что российская механизированная колонна возле Плехово застряла в российских противотанковых ловушках, установленных перед началом операции ВСУ в Курской области. Отмечается, что это позволило украинцам нанести удар по колонне РФ за пределами поселка.

Российские источники также утверждали, что войска РФ захватили Обуховку и продвинулись на 800 метров севернее Успеновки, хотя в ISW не видели доказательств.

В Минобороны РФ также рассказывали, что подразделения российской морской пехоты захватили "долгосрочные укрепленные позиции" в неопределенной части Курской области.

Восток Украины. Операция №1 - Харьковская область

Российские захватчики недавно немного продвинулись на севере Харьковской области. Геолокационные кадры, опубликованные 30 сентября, показывают, что оккупанты продвинулись в северной части Агрегатного завода в центре Волчанска.

Войска РФ атаковали вблизи Бурховатки, Старицы и Волчанска 29 и 30 сентября

Спикер Харьковской группировки войск ВСУ полковник Виталий Саранцев сообщил, что войска РФ остаются в обороне вдоль линии Липцы - Глубокое - Красное, и продолжают обустраивать позиции и вести аэроразведку.

Также Саранцев добавил, что оккупанты продолжают обстрелы Волчанского агрегатного завода из термобарических артиллерийских систем ТОС-1А и авиационных бомб, и проводят ротацию личного состава без существенного увеличения количества войск на Волчанском направлении.

По словам Саранцева, в ВСУ недавно наблюдали, как россияне строят туннели и подземные пути в городских районах Волчанска, но непонятно, продолжали ли войска РФ с тех пор строительство тоннелей, говорится в отчете ISW.

Российский "военкоры" рассказывал, что путинские войска недавно атаковали Агрегатный завод, но не уточнил результат.

Операция №2 - Луганская область

Российские кафиры недавно продвинулись вблизи Сватово. Геолокационные кадры от 30 сентября показывают, что войска РФ немного продвинулись в южной части Макеевки.

Российский "военкор" утверждал, что войска РФ вроде бы захватили Андреевку и продвинулись к югу от Степной Новоселки и у Невского, однако в ISW не нашли подтверждения.

Российские захватчики наступали в районе Синьковки, в направлении Кучеровки, в районе Новоосинового, Глушковки, Кругляковки, Стельмаховки и на Лозовую, вблизи Вишневого и Заречного, возле Грековки, Макеевки, Невского, Новосадового, Дибровы, в районе Серебрянского леса, около и 30 сентября.

Операция №3 - Донецкая область

В Генштабе ВСУ сообщили, что 29 и 30 сентября российские оккупанты неудачно атаковали на Северском нарыве в районе Белогоровки и Верхнекаменского.

Российские оккупанты недавно продвинулись к северо-востоку от Часового Яра. Геолокационные кадры от 30 сентября показывают, что войска РФ продвинулись на северо-запад вдоль трассы E40 Бахмут-Славянск вблизи Железнянского.

Украинские и российские источники сообщали, что 29 и 30 сентября продолжались бои на восточной окраине Часового Яра и вблизи Белой Горы.

Войска РФ недавно продвинулись на Торецком направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 29 сентября, показывают, что оккупанты добились незначительных успехов вдоль улицы Гайдара в западной части Дружбы.

30 сентября в Минобороны РФ заявили о захвате Нелиповки (южнее Торецка), хотя в ISW пока видели подтверждение того, что российские силы действуют в северной окраине Нелиповки.

Российские "военкоры" утверждали, что бои продолжаются в восточной и юго-восточной части Торецка, в том числе в сторону микрорайона Забалка, а также в лесных массивах юго-западнее Торецка в направлении Щербиновки.

Один блогер рассказывал, что путинские войска захватили несколько позиций в лесополосах дальше юго-западнее Торецка и продвигаются к Пантелеймоновке и Сухой Балке.

В Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты атаковали вблизи Торецка, около Железного, Нелиповки и в направлении Щербиновки.

Похоже, что российские захватчики пытаются обойти Селидово (юго-восточнее Покровска) через северный и южный фланги, и недавно продвинулись на обоих флангах, говорится в отчете ISW.

Геолокационные кадры от 30 сентября показывают, что войска РФ продвинулись вдоль трассы М04 Донецк-Покровск севернее Селидово.

А дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 30 сентября, показывают, что оккупанты продвинулись к железнодорожной линии к югу от Селидово.

"29 сентября ISW наблюдала геолокационные кадры, на которых видны российские достижения в том же районе у железнодорожной линии к югу от Селидово", - говорится в публикации аналитиков.

Несколько российских "военкоров" утверждали, что войска РФ пытаются окружить Селидово и сравнили ситуацию с текущими усилиями россиян обойти и окружить Угледар.

Российские блогеры рассказывали, что войска РФ захватили весь Красный Яр и Крутой Яр и двигаются к Николаевке, хотя в ISW еще не наблюдали подтверждения.

В Генштабе ВСУ сообщили, что бои продолжались возле Воздвиженки, Миролюбовки, Новоторецкого, Зеленого Поля, Лисовки, Николаевки, Михайловки, Селидово, Крутого Яра, Цукурино и Журавки.

30 сентября российские оккупанты наступали западнее Донецка, но подтвержденного продвижения не имели.

Российские и украинские источники сообщали о продолжении боевых действий возле Георгиевки, Острое и Александрополя.

Российские источники ISW утверждали, что российский ракетный удар повредил мост через Кураховское водохранилище.

Войска РФ недавно продвинулись к северо-востоку от Угледара. Геолокационные кадры от 28 сентября показывают, что оккупанты продвинулись к бурелому к югу от Максимилиановки. А дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 29 сентября, указывают на то, что войска РФ продвинулись к югу от Екатериновки.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска вроде бы прорывают украинские позиции вдоль Солоной балки к югу от Екатериновки.

Войска РФ продолжали атаки вблизи Екатериновки, Елизаветовки и Водяного.

Российские захватчики недавно продвинулись в западных окрестностях Угледара. На видео с геолокацией от 30 сентября видно, как кафир устанавливает триколор в западной части города.

В отчете ISW указывается, что путинские войска, вероятно, еще не захватили весь Угледар. Так, эксперты Института изучения войны не видели кадров о войсках РФ, действующих через центральную часть города.

30 сентября российский блогер заявил, что войска РФ ведут бои на восточной окраине Угледара.

Геолокационные кадры, опубликованные 24 сентября, указывают на дополнительные недавние наступления россиян к северу от Павловки (юго-западнее Угледара) вдоль реки Кашлагач.

Украинский военный, действующий вблизи Угледара, отметил, что ситуация в населенном пункте очень сложная, и сообщил, что оккупанты атакуют Угледар с трех направлений - с Павловки на юге, от Пречистовки на юго-запад, и с Водяного на северо-востоке.

Российские блогеры утверждали, что войска РФ продолжают усилия по окружению Угледара с флангов, и атакуют в пределах самой восточной окраины города.

Российские оккупанты атаковали около самого Угледара и в направлении Богоявления (к северо-западу от Угледара).

Ни украинские, ни российские источники не сообщали о боях в районе админграницы Донецкой и Запорожской областей 30 сентября.

"Южная ось"

Российские кафиры 29 и 30 сентября проводили наступательные операции в западной части Запорожской области, в том числе вблизи Новоданиловки, но никаких изменений линии фронта здесь не было.

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о боях на Херсонском направлении 30 сентября.

Российский военкор пожаловался на недостаточное обеспечение беспилотников у войск РФ на островах в дельте Днепра.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 30 сентября проинформировали, что с начала суток на фронте произошло 159 боевых столкновений.

В военном командовании отметили, что ситуация на Покровском направлении остается горячей, между тем враг активен также на Купянском, Лиманском и Кураховском направлениях.