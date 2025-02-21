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ВСУ продвинулись под Покровском, а оккупанты давят на двух направлениях: карты ISW

Пятница 21 февраля 2025 04:28
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ВСУ продвинулись под Покровском, а оккупанты давят на двух направлениях: карты ISW Фото: в ISW рассказали о ситуации на фронте в Украине (zsu.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины недавно продвинулись под Покровском. При этом фиксируется продвижение на Покровском направлении и российских захватчиков, а также оккупанты давят возле Великой Новоселки.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на обнародованный 21 февраля отчет американского Института изучения войны (ISW).

Операция ВСУ в России

20 февраля войска РФ продолжили наступательные действия в Курской области, но не смогли продвинуться.

19 и 20 февраля росармия атаковала на северо-запад от Суджи в районе Лебедевки, на север от Суджи в районе Погребков, на юго-восток от Суджи в районе Гуево и на юг от Суджи в районе Куриловки.

20 февраля командир украинского взвода, который действует в Курской области, заявил, что войска РФ используют значительно меньше техники и ведут штурм пехотой, которая состоит из низшего личного состава и раненых военнослужащих.

ВСУ продвинулись под Покровском, а оккупанты давят на двух направлениях: карты ISW

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

20 февраля российские оккупанты продолжали наступать на Харьковском направлении, но не продвинулись. 19 и 20 февраля войска РФ вели наступательные операции в районе Волчанска.

19 февраля в ВСУ опубликовали интервью с командиром украинского взвода, который действовал на Волчанском направлении, где он рассказал, что Силы обороны недавно отбили российский механизированный штурм, уничтожив 30 человек личного состава и неустановленное количество единиц бронетехники.

Операция РФ №2 - Луганская область

ВСУ продвинулись под Покровском, а оккупанты давят на двух направлениях: карты ISW

20 февраля российские захватчики наступали на Купянском направлении, но не продвинулись. 19 и 20 февраля войска РФ атаковали в районе Западного, Петропавловки и на Степной Новоселовки.

ВСУ продвинулись под Покровском, а оккупанты давят на двух направлениях: карты ISW

20 февраля российские оккупанты наступали на направлении Боровой, но не смогли продвинуться. 19 и 20 февраля войска РФ атаковали вблизи Загрызово и возле Макеевки.

20 февраля российские захватчики продолжили наступление на Лиманском направлении, но не продвинулись. 19 и 20 февраля войска РФ наступали в районе Ямполевки, Балки Журавки (бывшее Невское), Новолюбовки, Колодезей и Серебрянского леса.

Российский "военкор" заявил, что ВСУ контратаковали вблизи Ямполевки и в районе Серебрянского леса.

Полк ВСУ, который действует в Луганской области, 18 февраля опубликовал кадры и заявил, что уничтожил предоставленную Северной Кореей самоходную артиллерийскую установку М1978 "Коксан" в неустановленном районе Луганской области в неустановленную дату.

Операция РФ №3 - Донецкая область

ВСУ продвинулись под Покровском, а оккупанты давят на двух направлениях: карты ISW

20 февраля войска РФ продолжали наступать на Северском направлении, но не продвинулись. 19 и 20 февраля оккупанты атаковали в районе Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского.

20 февраля российские захватчики наступали в направлении Часового Яра, но продвинуться не смогли. 19 и 20 февраля войска РФ атаковали в пределах и вблизи Часового Яра, у Григорьевки, Васюковки, Курдюмовки и Озаряновки.

ВСУ продвинулись под Покровском, а оккупанты давят на двух направлениях: карты ISW

20 февраля войска РФ продолжили наступать на Торецком направлении, но не продвинулись. 19 и 20 февраля захватчики наступали в районе самого Торецка и в районе Леонидовки.

Силы обороны Украины недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры от 20 февраля указывают на то, что ВСУ продвинулись в центре села Запорожье (к юго-западу от Покровска).

При этом наблюдается и продвижение на Покровском направлении и российских оккупантов. Геолокационные кадры, опубликованные 20 февраля, показывают, что войска РФ недавно также продвинулись в центре села Запорожье.

Российские захватчики наступали под самым Покровском, возле Зеленого Поля, Елизаветки, Луча, Новоторецкого, Воздвиженки, возле н.п. Водяное Друг, в направлении Сергеевки, в районе Песчаного, Надеевки, Серебряного, Котлино и на Богдановку 19 и 20 февраля.

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ контратакуют вблизи Мирного и Зверево (к юго-западу от Покровска).

Представитель ОСУВ "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что недавно украинские защитники осуществили успешные контратаки, которые оттеснили россиян от Песчаного, и что интенсивность вражеских атак на Покровском направлении периодически снижается.

Представитель украинской бригады, которая действует на Покровском направлении, заявил, что войска РФ используют в атаках меньше бронетехники из-за погодных условий и истощения.

ВСУ продвинулись под Покровском, а оккупанты давят на двух направлениях: карты ISW

20 февраля войска РФ продолжали наступательные действия на Кураховском направлении, но не продвинулись. 19 и 20 февраля оккупанты атаковали в районе Андреевки, Улаклы, Константинополя и Раздольного.

Российские "военкоры" утверждали, что Силы обороны Украины контратаковали под Константинополем.

ВСУ продвинулись под Покровском, а оккупанты давят на двух направлениях: карты ISW

Российские оккупанты недавно продвинулись вблизи Большой Новоселки. Геолокационные кадры, опубликованные 20 февраля, показывают, что захватчики продвинулись на юг от Новоселки.

Войска РФ наступали в районе Новых Комаров и Новоочеретоватого, на Привольное и Бурлацкое, а также возле Новоселки 19 и 20 февраля.

В ОСУВ "Хортица" 20 февраля заявили, что российские оккупанты совершили механизированный штурм возле Нового Комара, и что ВСУ уничтожили 2 танка и 7 БТР противника.

ВСУ продвинулись под Покровском, а оккупанты давят на двух направлениях: карты ISW

"Южная ось"

20 февраля российские оккупанты продолжали наступательные действия в западной части Запорожской области, но не продвинулись. 19 и 20 февраля войска РФ наступали в районе Новоандреевки, Малых Щербаков и Степного.

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ якобы неудачно контратаковали под Каменским.

ВСУ продвинулись под Покровском, а оккупанты давят на двух направлениях: карты ISW

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземных действиях на Херсонском направлении 20 февраля.

ВСУ продвинулись под Покровском, а оккупанты давят на двух направлениях: карты ISW

Ситуация на фронте

Напомним, в вечерней сводке 20 февраля в Генеральном штабе ВСУ информировали, что с начала суток на фронте произошло уже 112 боевых столкновений.

Также в военном командовании рассказали, что враг интенсивно атаковал на Покровском направлении, где совершил 31 наступательное действие. Там Силы обороны Украины во время боев ликвидировали 156 и ранили 139 российских оккупантов в течение дня.

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