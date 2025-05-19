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Россияне потеряли за сутки 1040 солдат и более 120 единиц техники, - ВСУ

Фото: за сутки россияне потеряли много техники на фронте (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 18 на 19 мая, армия российских захватчиков потеряла на фронте 1040 солдат и 123 единицы военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 15 мая 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 974 770 (+1040) человек ликвидировано;
  • танков - 10 833 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин - 22 562 (+5) ед;
  • артиллерийских систем - 28 009 (+29) ед;
  • РСЗО - 1387 ед;
  • средства ПВО - 1167 ед;
  • самолетов - 372 ед;
  • вертолетов - 336 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 36 503 (+118) ед;
  • крылатых ракет - 3197 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 48 988 (+88) ед;
  • специальной техники - 3892 ед.

Воздушные атаки россиян

Минувшей ночью российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". В Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях были слышны взрывы.

В воскресенье, 18 мая, агрессор обстрелял управляемой авиабомбой город Купянск Харьковской области. В результате атаки получили ранения гражданские жители.

В ночь на 18 мая, россияне запустили по Украине рекордное количество ударных дронов - 273 единицы. Из них только на Киевскую область были направлены около 150 БпЛА.

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