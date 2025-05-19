Россияне потеряли за сутки 1040 солдат и более 120 единиц техники, - ВСУ

Воздушные атаки россиян

Минувшей ночью российские террористы снова атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". В Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях были слышны взрывы.

В воскресенье, 18 мая, агрессор обстрелял управляемой авиабомбой город Купянск Харьковской области. В результате атаки получили ранения гражданские жители.

В ночь на 18 мая, россияне запустили по Украине рекордное количество ударных дронов - 273 единицы. Из них только на Киевскую область были направлены около 150 БпЛА.

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