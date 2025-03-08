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Россияне потеряли за сутки 1000 солдат и много техники: Генштаб обновил потери РФ

Суббота 08 марта 2025 08:00
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Россияне потеряли за сутки 1000 солдат и много техники: Генштаб обновил потери РФ Фото: украинские воины продолжают наносить потери врагу (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За последние сутки, с 7 на 8 марта, российские оккупанты потеряли в войне против Украины 1000 солдат. Также ВСУ уничтожили 24 артсистемы, 113 единиц автотехники и 148 БпЛА противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 883 950 (+1000) чел;
  • танков - 10 268 (+4) ед;
  • боевых бронированных машин - 21 346 (+12) ед;
  • артиллерийских систем - 24 148 (+24) ед;
  • РСЗО - 1307 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1099 (+3) ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 28 172 (+148) ед;
  • крылатых ракет - 3120 (+35) ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 39 791 (+113) ед;
  • специальной техники - 3772 (+3) ед.

Россияне потеряли за сутки 1000 солдат и много техники: Генштаб обновил потери РФ

Напомним, что по состоянию на 22:00, 7 марта, на фронте с начала суток произошло 109 боевых столкновений. Наиболее активно враг действовал на Покровском направлении, где пытался атаковать позиции ВСУ 24 раза.

"Захватнические подразделения 24 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Елизаветовка, Тарасовка, Надеевка, Луч, Лысовка, Алексеевка, Андреевка, Улаклы и в направлении Новой Полтавки, Покровска. Авиационным ударам подверглись Александрополь, Миролюбовка, Елизаветовка, Покровск, Зверево и Ореховое", - информировали в Генштабе.

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