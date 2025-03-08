Россияне потеряли за сутки 1000 солдат и много техники: Генштаб обновил потери РФ

За последние сутки, с 7 на 8 марта, российские оккупанты потеряли в войне против Украины 1000 солдат. Также ВСУ уничтожили 24 артсистемы, 113 единиц автотехники и 148 БпЛА противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 08.03.25 ориентировочно составили:

Напомним, что по состоянию на 22:00, 7 марта, на фронте с начала суток произошло 109 боевых столкновений. Наиболее активно враг действовал на Покровском направлении, где пытался атаковать позиции ВСУ 24 раза.

"Захватнические подразделения 24 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Елизаветовка, Тарасовка, Надеевка, Луч, Лысовка, Алексеевка, Андреевка, Улаклы и в направлении Новой Полтавки, Покровска. Авиационным ударам подверглись Александрополь, Миролюбовка, Елизаветовка, Покровск, Зверево и Ореховое", - информировали в Генштабе.

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