На фронте произошло более 100 боев: где враг пытается прорвать оборону ВСУ

На фронте по состоянию на вечер 7 марта произошло 109 боевых столкновений. Активнее всего россияне действовали на Покровском направлении, где 24 раза атаковали позиции украинских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, с начала этих суток российские захватчики нанесли один ракетный удар, применив 67 ракет, 60 авиационных ударов, применив 77 КАБов. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1240 дронов-камикадзе и осуществили более четырех тысяч обстрелов по позициям украинских войск и населенным пунктам.

На Харьковском направлении наши войска отбили две атаки противника в районе Волчанска. Враг нанес авиаудар в районе населенного пункта Гранов.

На Купянском направлении противник проводил четыре штурма позиций наших защитников в районах Петропавловки, Загрызово и в направлении Купянска. Украинские защитники отбили вражеские атаки.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 16 раз атаковали позиции украинцев неподалеку Грековки, Торского, Ямполовки и в направлениях Нового, Новомихайловки. Два боестолкновения еще продолжаются.

На Северском направлении в течение дня враг совершил две попытки наступления на позиции наших подразделений в районе Белогоровки, атаки отбиты.

На Краматорском направлении пока зафиксировано девять боевых столкновений вблизи Орехово-Васильевки и Часового Яра, из которых одно продолжается до сих пор. Авиаудару подвергся Часов Яр.

На Торецком направлении россияне 22 раза атаковали позиции сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сконцентрировали вблизи Дилиевки, Дружбы, Дачного и Торецка. В настоящее время продолжается девять боестолкновений. Авиаударам управляемыми бомбами подверглись Торецк, Клебан-Бык и Константиновка.

С начала этих суток на Покровском направлении захватнические подразделения 24 раза пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Елизаветовка, Тарасовка, Надеевка, Луч, Лысовка, Алексеевка, Андреевка, Улаклы и в направлении Новой Полтавки, Покровска. Авиационным ударам подверглись Александрополь, Миролюбовка, Елизаветовка, Покровск, Зверево и Ореховое.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили 184 оккупанта, 87 из них - безвозвратно. Также уничтожен один БТР, шесть автомобилей, семь антенн управления БПЛА, три мотоцикла, миномет, два пункта управления БПЛА. Также повреждены пушка, один окопный РЭБ, автомобиль и мотоцикл.

Сегодня на Новопавловском направлении враг семь раз атаковал вблизи Константинополя и Бурлацкого, получил отпор. НАРами бил по Константинополю, КАБом - по Перестройке.

На Гуляйпольском направлении захватчик наступательных действий не проводил, однако, нанес авиаудар НАРами по Железнодорожному.

Сегодня украинские защитники отражали четыре штурмовые действия захватчиков на Ореховском направлении, в районах Степного и Пятихаток, три боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиаудару НАРами подверглось Мирное.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

В Курской области украинские воины отбили 25 атак россиян, два столкновения до сих пор продолжаются. Противник, с начала суток, нанес 19 авиационных ударов, в общем сбросил по позициям наших войск и населенным пунктам 24 управляемых авиационных бомбы и совершил 377 артиллерийских обстрелов.