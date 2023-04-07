Путин, вероятно, сосредоточился на усилении экономического контроля Беларуси, - ISW

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.

Так, в ходе встречи с Александром Лукашенко он подчеркнул важность создания совместной системы косвенных налогов, а также усиление мер по формированию общих стандартов для российских и белорусских промышленных предприятий, а также унификацию белорусского и российского торгового законодательства.

По его словам, российские и белорусские официальные лица сосредоточены на мерах по импортозамещению. Страны также продолжают процесс создания совместного рынка нефти и газа, и работают над подготовкой соглашения о формировании единого рынка электроэнергии.

Таким образом Кремль, вероятно, пытается максимально интегрировать белорусскую промышленную базу в свой оборонный комплекс.

Ключевые выводы ISW: