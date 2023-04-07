Путин, вероятно, сосредоточился на усилении экономического контроля Беларуси, - ISW
Президент России Владимир Путин, вероятно, сосредоточился на усилении экономического контроля РФ над Беларусью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ISW.
Так, в ходе встречи с Александром Лукашенко он подчеркнул важность создания совместной системы косвенных налогов, а также усиление мер по формированию общих стандартов для российских и белорусских промышленных предприятий, а также унификацию белорусского и российского торгового законодательства.
По его словам, российские и белорусские официальные лица сосредоточены на мерах по импортозамещению. Страны также продолжают процесс создания совместного рынка нефти и газа, и работают над подготовкой соглашения о формировании единого рынка электроэнергии.
Таким образом Кремль, вероятно, пытается максимально интегрировать белорусскую промышленную базу в свой оборонный комплекс.
Ключевые выводы ISW:
- Российские командиры создают специализированные подразделения размером с роту в составе передовых формирований, чтобы повысить сниженную боевую эффективность большинства российских подразделений.
- Войска РФ, скорее всего, разместят новые подразделения "Штурм Z" вдоль линии Авдеевка – Донецк.
- Китай продолжает риторически преуменьшать свою поддержку России и демонстрировать, что у заявленного "безграничного" российско-китайского партнерства есть пределы.
- Российские войска провели ограниченные наземные атаки на линии Купянск — Святово — Кременная.
- Оккупанты продолжали наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях, а также вдоль линии Авдеевка-Донецк.
- Войска РФ могут поддерживать высокую плотность артиллерийского огня на приоритетных участках фронта только за счет других участков.
- Российские силы могли вывести технику из оккупированного Крыма для передислокации в другие места на юге Украины, опасаясь контрнаступления Украины.
Напомним, глава Минобороны Алексей Резников заявлял, что украинское командование и Силы обороны готовят контрнаступление. Однако подходящее время для него будет выбирать Генштаб ВСУ.
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