ua ru
Вт, 24 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Николаевской области к побережью прибило вражескую мину

Новина українською →
Николаевская область, Вторник 24 января 2023 19:37
В Николаевской области к побережью прибило вражескую мину Фото: в Николаевской области к побережью прибило вражескую мину (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 24 января, в поселке Рыбаковка Николаевской области к побережью прибило вражескую мину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника полиции Николаевской области Сергея Шайхета в Telegram.

"Очередную враждебную противодесантную мину прибило сегодня к побережью Черного моря в поселке Рыбаковка", - заявил Шайхет.

Он сообщил, что сейчас на месте работают полицейские и специалисты по взрывотехнике.

Также Шайхет призвал украинцев в случае обнаружения подобной находки ни в коем случае не подходить, а сразу обратиться в экстренную службу по номеру 102.

Напомним, на днях на одесском побережье обнаружили морскую мину и оперативно ее обезвредили.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская область Война России против Украины
NEWS
США готовы передать Украине 10 танков Abrams, - СМИ
США готовы передать Украине 10 танков Abrams, - СМИ
DAILY
"Ленд-лиз" от врага. Как Украина бьет российских оккупантов их же оружием
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Ленд-лиз" от врага. Как Украина бьет российских оккупантов их же оружием