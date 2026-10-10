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Россияне разрушили подъезд пятиэтажки в Запорожье, под завалами могут быть люди

05:33 10.10.2026 Сб
1 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: на местах попаданий работают экстренные службы (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Утром 10 октября россияне атаковали Запорожье и попали в пятиэтажный жилой дом. Под завалами могут находиться люди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Запорожской ОВ Михаила Семикина.

На месте попадания работают экстренные службы. Информацию о пострадавших и масштабах разрушений уточняют.

Жителей города призывают оставаться в безопасных местах.

Обновлено 5:42

В результате прямого попадания частично разрушен подъезд пятиэтажки: конструкции обрушились на уровне второго этажа, сообщили в Запорожской ОВА. Повреждены и другие жилые дома вблизи.

По меньшей мере, два человека ранены, под завалами могут находиться люди. Спасатели продолжают работать на местах попадания.

Лишь накануне, утром 9 октября, россияне атаковали город, погиб человек, еще несколько получили ранения. Тогда Семикин сначала сообщил о попадании в жилой дом, но затем уточнил, что удар пришелся рядом с многоэтажкой.

В последнее время враг сменил тактику: 8 октября город третий день подряд атаковали авиабомбами, а россияне целенаправленно бьют по мостам . Так, 6 октября в результате удара по мосту через Днепр пострадали пять человек, а 7 октября под атаку попалобъект транспортной инфраструктуры, из-за чего на отдельных участках дорог ограничивали движение.

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