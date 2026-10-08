Россия изменила тактику ударов по Запорожью благодаря модернизированным КАБам

Российские захватчики три дня подряд наносят авиаудары по Запорожью. Модернизированные КАБы целятся именно по мостовым переходам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. главы Запорожской ОВА Михаила Семикина на брифинге, передает "Укринформ".

РФ изменила тактику в отношении Запорожья

В последнее время российская авиация долетает до Запорожья , в частности, враг наносит удары КАБами и дронами по мостам. Это связано с изменением тактики и усовершенствованием российских авиабомб, говорит Семикин.

По словам чиновника, три дня подряд Запорожье страдает от комбинированных ударов по мостовым переходам. Для защиты таких объектов нужно дополнительно снабдить их средствами ПВО.

"Это работа с КАБами. Сегодня у нас есть подтверждение противодействия КАБам - ракеты. Но количество КАБов у врага неограничено, а количество систем поражения у нас имеет определенные ограничения", - говорит Семикин.

Враг меняет тактику, отметил он, это направление запуска управляемых авиационных бомб, чтобы обойти РЭБ.

"С другой стороны - на КАБы они устанавливают дополнительные системы - реактивный двигатель, увеличивающий дальность полета и скорость", - уточнил чиновник.

По его мнению, это война технологий. Украине нужно некоторое время , чтобы адаптироваться и противодействовать.