После освобождения Херсона в городе впервые была проведена операция на сердце

Херсонская областная больница возвращается в штатный режим работы – там впервые после деоккупации провели успешную операцию на сердце.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

Так, в больнице провели стентирование коронарных сосудов 71-летнему пациенту. Операцию делал врач-кардиолог, прибывший в помощь херсонским коллегам из Одессы.

Янушевич рассказал, что больница уже работает в штатном режиме: туда вернули электропитание, там уже работает часть отделений, среди которых гематологический и диализный центры, а также доступны обследования на КТ-аппарате и ангиографе.

Кроме того, больница оборудована тремя бомбоубежищами с кроватями и системой вентиляции.