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После освобождения Херсона в городе впервые была проведена операция на сердце

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Херсон, Воскресенье 27 ноября 2022 02:02
После освобождения Херсона в городе впервые была проведена операция на сердце Фото: в Херсоне сделали успешную операцию на сердце (Херсонская ОВА)
Автор: Антон Малиновский

Херсонская областная больница возвращается в штатный режим работы – там впервые после деоккупации провели успешную операцию на сердце.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

Так, в больнице провели стентирование коронарных сосудов 71-летнему пациенту. Операцию делал врач-кардиолог, прибывший в помощь херсонским коллегам из Одессы.

Янушевич рассказал, что больница уже работает в штатном режиме: туда вернули электропитание, там уже работает часть отделений, среди которых гематологический и диализный центры, а также доступны обследования на КТ-аппарате и ангиографе.

Кроме того, больница оборудована тремя бомбоубежищами с кроватями и системой вентиляции.

Напомним, во время оккупации Херсона некоторые российские военные обращались к местным врачам с просьбой выписать им фейковые диагнозы, чтобы убегать с фронта.

Также сообщалось, что в Херсоне проходит эвакуация пациентов городских больниц в связи с постоянными обстрелами российских кафиров.

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