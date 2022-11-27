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Оккупанты обстреляли Никопольский район со стороны Энергодара: какие последствия

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Днепропетровская область, Воскресенье 27 ноября 2022 07:56
Оккупанты обстреляли Никопольский район со стороны Энергодара: какие последствия Фото: оккупанты обстреляли Никопольский район (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты ночью, 27 ноября, со стороны Энергодара обстреляли Красногригоревскую и Марганецкую громады в Никопольском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Оккупанты из "Градов" и тяжелой артиллерии пять раз открывали огонь. Без пострадавших.

В Красногригорьевской громаде повреждены шесть частных домов, шесть хозяйственных сооружений, автомобиль частного предприятия и газопровод.

Оккупанты обстреляли Никопольский район со стороны Энергодара: какие последствияОккупанты повредили шесть частных домов / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В Марганецкой громаде представители ГСЧС продолжают обследовать территории. Выясняют детали атак, сообщил Резниченко.

Оккупанты обстреляли Никопольский район со стороны Энергодара: какие последствияТакже повреждена техника / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Напомним, российские войска ночью, 26 ноября, также обстреливали Никопольский район. Враг пять раз открывал огонь из "Градов" и тяжелой артиллерии.

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Днепропетровская область
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