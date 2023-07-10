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РФ ударила авиабомбой по месту выдачи помощи в Орехове: 4 жертвы, много раненых

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Запорожье, Понедельник 10 июля 2023 08:50
РФ ударила авиабомбой по месту выдачи помощи в Орехове: 4 жертвы, много раненых Фото: РФ сбросила авиабомбу на Орехов Запорожской области (t.me/zoda_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска устроила очередной теракт в Орехове Запорожской области, сбросив авиабомбу на место, где выдавали гуманитарную помощь. Четверо людей погибли, 11 ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОВА Юрия Малашко.

"Рашисты совершили военное преступление в прифронтовом Орехове - ударили управляемой авиабомбой при выдаче гуманитарной помощи в жилом квартале", - рассказал он.

По данным главы региона, четыре человека погибли на месте: женщины 43, 45, 47 лет и 47-летний мужчина.

"Одиннадцать горожан госпитализировали с ранениями разной степени тяжести", - добавил Малашко.

Обновлено. По данным полиции, авиабомба почти полностью разрушила здание.

"Под завалами разрушенного заведения оказалось более полутора десятков человек, находившихся внутри и рядом снаружи", - рассказали в полиции.

Также были повреждены жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры, расположенные рядом с эпицентром взрыва.

Были деблокированы тела четырех погибших - трех женщин, 1976, 1978 и 1980 г.р. р., а также мужчины, 1976 г.р. Еще одиннадцать спасенных граждан с ранениями разной степени тяжести, после оказания первой медицинской помощи, были госпитализированы.

"Спасательные работы продолжаются. Саперы устанавливают тип применяемого по мирному населению боеприпаса", - отмечают в МВД.

Обстрелы Запорожской области

Часть Запорожской области остается временно оккупированной российскими войсками со времени масштабного вторжения. Оккупанты, оккупировал Энергодар Запорожской области обстреливают и несколько населенных пунктов в Днепропетровской области, а именно Никополь и Марганец. В этих районах оккупанты часто используют управляемые авиабомбы и авиаудары. Под ударами РФ чаще всего находятся Орехов и Гуляйполе. Например, 11 апреля российские оккупанты атаковали Гуляйполе Запорожской области авиационной управляемой ракетой.

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