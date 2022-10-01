ua ru
Сб, 01 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне ночью ударили по Сумской области: зафиксировано 6 "прилетов"

Новина українською →
Сумы, Суббота 01 октября 2022 11:45
Россияне ночью ударили по Сумской области: зафиксировано 6 "прилетов" Фото: россияне ночью ударили по Сумской области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В ночь на 1 октября российские войска в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. Враг выпустил по Эсманской общине шесть снарядов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

"Около полуночи россияне били из артиллерии по Эсманской общине. 6 прилетов", - написал Живицкий.

По предварительным данным, в результате обстрела жертв и разрушений нет.

Напомним, этой ночью оккупационные войска дважды обстреляли Николаев. Вражеские ракеты С-300 прилетели в два района. В одном из них разрушен жилой дом, во втором - ракета прилетела во двор частного дома. В результате чего ранения получили пять человек, среди них трехмесячный ребенок.

Также сообщалось, что в ночь на 1 октября российская армия обстреляла два района Днепропетровской области. Однако больше всего досталось Никополю. Там более тысячи семей остались без света.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область
NEWS
Освобождение Лимана за 72 часа и блокировка россиян на юге: карты боев на утро
Освобождение Лимана за 72 часа и блокировка россиян на юге: карты боев на утро
DAILY
Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Аннексия, мобилизация и ядерный шантаж. Что изменится в войне России и Украины