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Россияне ночью ударили по Николаевскому району: есть разрушения и пострадавший

Фото: россияне ночью ударили по Николаевскому району (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупанты ночью 25 ноября нанесли удары по портовой акватории Николаевского района и населенному пункту Очаковской общины. В результате чего есть разрушения и пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Ночью, 25 ноября, с 00:08 враг наносил удары с РСЗО по портовой акватории и населенному пункту Очаковской общины. В результате чего один человек получил контузию. Повреждены жилые дома, среди них один многоэтажный", - рассказал он.

При этом в Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним, сегодня утром российские войска утром 25 ноября обстреляли Запорожье, ударив по гражданской инфарструктуре города. Вследствие чего разрушениям подверглись больница и СТО.

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