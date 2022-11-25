Росіяни вночі вдарили по Миколаївському району: є руйнування та постраждалий

Російські окупанти вночі 25 листопада завдали ударів по портовій акваторії Миколаївського району та населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого є руйнування і постраждалий.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Вночі, 25 листопада, з 00:08 ворог завдавав ударів з РСЗВ по портовій акваторії та населеному пункту Очаківської громади. Внаслідок чого одна людина отримала контузію. Пошкоджено житлові будинки, серед них один багатоповерховий", - розповів він.
При цьому в Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.
Нагадаємо, сьогодні вранці російські війська вранці 25 листопада обстріляли Запоріжжя, вдаривши по цивільній інфарструктурі міста. Внаслідок чого руйнування зазнали лікарня та СТО.
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