Берислав

Согласно данным следствия, около 4:00 оккупанты в очередной раз ударили по Бериславу. Вражеский снаряд попал в частный дом. Под завалами погибли мужчина и женщина.

Фото: россияне ночью ударили авиацией по Херсонской области, есть погибшие (t.me/pgo_gov_ru)

Киндийка

"Также в результате удара по Киндийке возле Херсона травмы получил мужчина. Он госпитализирован", - пишет пресс-служба.

Отмечается, что, по предварительным данным, враг ударил по населенным пунктам авиацией. В результате были повреждены дома гражданских, хозяйственные постройки и автотранспорт. Сейчас на месте работают правоохранители.

Ночная атака на Украину 20 мая

Этой ночью, 20 мая, враг прибегнул к очередной атаке по территории нашей страны. После полуночи по всей Украине зазвучала масштабная воздушная тревога, а мониторинговые группы предупредили о воздушных целях из российской Брянской области.

Около 00:50 в воздушном пространстве Киевской области сработала ПВО. Согласно данным КМВА противовоздушная оборона уничтожила все цели, которыми россияне пытались атаковать столицу.

К сожалению, обломки одного из дронов упали крышу девятиэтажного здания в результате чего произошел пожар.