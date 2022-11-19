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Россияне ночью обстреляли предприятие в Запорожье, есть погибший

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Суббота 19 ноября 2022 16:28
Россияне ночью обстреляли предприятие в Запорожье, есть погибший Фото: россияне ночью обстреляли предприятие в Запорожье, есть погибший (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне в ночь на 19 ноября, обстреляли одно из промышленных предприятий в Запорожье. В результате удара погиб человек.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Запорожской ОВА Александра Старуха в эфире телемарафона.

"Довольно мощный обстрел, было 5 ракет. Попали в промышленное предприятие, разрушения значительны. Одно из зданий полностью разрушено. К сожалению, погиб один из работников предприятия", - сказал Старух.

Как отметил глава ОВА, всего по области вчера насчитывалось около 40 обстрелов, половина из которых пришлась на общины. В результате российского огня были разрушены более трех десятков объектов.

Старух добавил, что в настоящее время завершились поисковые работы на месте жилого дома в Вольнянске, в который ранее попала ракета. В общей сложности были обнаружены тела 10 человек, среди которых трое несовершеннолетних.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в результате вечерних обстрелов Запорожья, часть одного из районов осталась без отопления.

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