Россияне ночью обстреляли Херсон, погибла женщина

Минувшей ночью россияне обстреляли один из районов Херсона, погибла пожилая женщина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.
По его данным, ночью армия РФ обстреляла Днепровский район города.
В результате атаки погибла женщина 1947 года рождения. Спасатели деблокировали тело из-под завалов.
Минувшей ночью россияне атаковали несколько областей ударными дронами типа "Шахед". В Киевской области работала ПВО.
Кроме того, захватчики обстреляли ракетами пригород Харькова. В результате прилета есть погибший среди гражданского населения.
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