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Россияне ночью обстреляли Херсон, погибла женщина

Фото: в результате обстрела РФ Херсона погибла женщина (Павел Петров)
Автор: Валерий Савицкий

Минувшей ночью россияне обстреляли один из районов Херсона, погибла пожилая женщина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко.

По его данным, ночью армия РФ обстреляла Днепровский район города.

В результате атаки погибла женщина 1947 года рождения. Спасатели деблокировали тело из-под завалов.

Ночной обстрел Украины

Минувшей ночью россияне атаковали несколько областей ударными дронами типа "Шахед". В Киевской области работала ПВО.

Кроме того, захватчики обстреляли ракетами пригород Харькова. В результате прилета есть погибший среди гражданского населения.

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Херсон