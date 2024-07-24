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Ночная воздушная атака: в Киевской области работает ПВО

Среда 24 июля 2024 04:20
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Ночная воздушная атака: в Киевской области работает ПВО
Автор: Владимир Костырин

В Киевской области этой ночью, 24 июля, ведется работа сил и средств противовоздушной обороны из-за фиксации в регионе вражеских ударных беспилотников. В области слышны взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской областной военной администрации.

"Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в заявлении КОВА.

Также в администрации призвали жителей области находиться в безопасных местах и соблюдать правила информ-тишины.

"Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников. Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", - говорится в публикации КОВА.

Атака "Шахедов" в ночь на 24 июля

Ранее сообщалось, что российские оккупанты этой ночью запустили ударные беспилотники, предварительно типа "Шахед", по Украине для очередной воздушной атаки. В нескольких областях была объявлена ​​тревога.

Дроны-камикадзе противника заходили с южной стороны, после чего вражеские цели маневрировали над разными регионами. В частности, в Одесской области, согласно сообщениям мониторинговых групп, фиксировалось около 14 "Шахедов".

Позже тревога из-за ударных беспилотников была отменена почти всюду, кроме центральных областей. Вместе с тем, на востоке сохраняется угроза авиаударов.

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Киевская область ПВО Атака дронов
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