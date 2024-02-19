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Россияне ночью атаковали Украину "Шахедами". В Генштабе рассказали о сбитии дронов

Понедельник 19 февраля 2024 07:20
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Россияне ночью атаковали Украину "Шахедами". В Генштабе рассказали о сбитии дронов Фото: ПВО ВСУ сбила все вражеские дроны-камикадзе над Украиной этой ночью (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики запустили по Украине для воздушных ударов дроны-камикадзе в эту ночь, 19 февраля. Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские беспилотники были уничтожены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В военном командовании отметили, что противник применил четыре "Шахеда".

"Ночью российские оккупанты атаковали Украину, применив 4 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все вражеские БпЛА", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах уточнили, что четыре "Шахеда", которые были сбиты ПВО ВСУ, россияне запускали из Белгородской области в направлении Харьковской области.

Россияне ночью атаковали Украину &quot;Шахедами&quot;. В Генштабе рассказали о сбитии дронов

Атака "Шахедов"

Ранее вечером в воскресенье, 18 февраля, в Харьковской областной военной администрации проинформировали о запуске российскими оккупантами ударных дронов в сторону Украины. Угроза атаки беспилотников была объявлена, в частности, в Харьковской области.

В местных пабликах сообщали о взрывах в регионе, и звучали предположения, что это могло быть связано с работой ПВО.

Позже, после одиннадцати вечера, в командовании Воздушных сил ВСУ заявили об отбое угрозы из-за дронов-камикадзе противника.

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ПВО Генштаб ВСУ Атака дронов
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