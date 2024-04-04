Россияне ночью атаковали Украину 20 дронами. Сколько сбила ПВО

Обстрел Украины

4 апреля захватчики РФ атаковали Харьков дронами "Шахед". Несколько БПЛА повредили частные и многоквартирные дома. Во время повторного удара, погибли трое спасателей, которые занимались ликвидацией последствий предыдущего "прилета". На данный момент известно о 4 погибших и 11 раненых из-за атаки по Харькову.

Кроме того, российские войска запустили "Шахеды" и в направлении южных областей. Дроны летели на Харьков из Белгородской области, а также заходили из южных областей и направлялись в центральные, где их уничтожали силы ПВО.

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