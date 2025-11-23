RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Россияне ночью атаковали Сумскую область: повреждено здание ГСЧС, пострадал спасатель

Фото: россияне повредили здание ГСЧС в Сумской области, пострадал спасатель (ГСЧС)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в ночь на 23 ноября атаковали дронами Сумскую область. Повреждено подразделение ГСЧС и жилой сектор, пострадал спасатель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Как сообщили в ГСЧС, в Шосткинском районе в результате нанесенного удара по одному из населенных пунктов было повреждено здание и техника пожарно-спасательного подразделения.

Одного спасателя с предварительным диагнозом акубаротравма госпитализированы в медицинское учреждение.

 

Фото: последствия удара РФ по зданию ГСЧС в Сумской области (ГСЧС)

В другом населенном пункте Шосткинского района из-за атаки российского дрона загорелось нежилое здание. Спасатели ликвидировали пожар.

В Сумах сотрудники ГСЧС обследовали место попадания. Повреждения зафиксированы как в жилом секторе, так и в нежилом здании.

 

Обстрел Украины 23 ноября

Напомним, в ночь на 23 ноября Россия атаковала Украину, применив 98 ударных беспилотников. Силам ПВО удалось сбить 69 вражеских дронов.

В то же время зафиксировано попадание 27 ударных беспилотников на 12 локациях.

В частности, россияне атаковали Днепр и область ударными беспилотниками. Известно о пожарах в многоэтажке и частном доме.

В результате удара по Днепру пострадали 14 человек, среди них - ребенок 11 лет.

Кроме этого, в результате российского удара загорелись балконы в девятиэтажке и пристройка к частному дому. Среди искореженного и 6 автомобилей.

Также россияне в очередной раз атаковали дронами Одесскую область. Возникли пожары на объектах энергетической инфраструктуры и в бывшем промышленном здании.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская областьГСЧСВойна в Украине