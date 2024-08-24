Россияне ночью атаковали район острова Змеиный крылатыми ракетами Х-22

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь с 22 на 23 августа российские захватчики в очередной раз атаковали Украину "Шахедами" и ракетами. Украинским силам ПВО удалось сбить почти все цели.

Этой ночью, накануне Дня независимости, в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога. Причиной стала угроза баллистики.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.