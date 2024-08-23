В ряде областей Украины объявили тревогу: существует угроза баллистики

Фото: люди находятся в укрытии (Getty Images)

В канун Дня Независимости Украины, 23 августа, в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока", - говорится в сообщении в 23:25. Где объявлена тревога По состоянию на 23:27 карта воздушных тревог в Украине выглядит следующим образом.