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В ряде областей Украины объявили тревогу: существует угроза баллистики

Пятница 23 августа 2024 23:31
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В ряде областей Украины объявили тревогу: существует угроза баллистики Фото: люди находятся в укрытии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В канун Дня Независимости Украины, 23 августа, в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза баллистики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока", - говорится в сообщении в 23:25.

Где объявлена тревога

По состоянию на 23:27 карта воздушных тревог в Украине выглядит следующим образом.

В ряде областей Украины объявили тревогу: существует угроза баллистики

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