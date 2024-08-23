В ряде областей Украины объявили тревогу: существует угроза баллистики
Фото: люди находятся в укрытии (Getty Images)
В канун Дня Независимости Украины, 23 августа, в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу. Причиной стала угроза баллистики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
"Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с северо-востока", - говорится в сообщении в 23:25.
Где объявлена тревога
По состоянию на 23:27 карта воздушных тревог в Украине выглядит следующим образом.
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