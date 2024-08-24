UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вночі атакували район острова Зміїний крилатими ракетами Х-22

Фото: острів Зміїний (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська цієї ночі, 24 серпня, атакували район острова Зміїний чотирма крилатими ракетами Х-22.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Уночі 24 серпня російські дальні бомбардувальники Ту-22М3 атакували південь України, випустивши в район острова Зміїний чотири крилаті ракети Х-22.Також ворог завдав удару корегованими авіабомбами по Херсонській області", - йдеться в повідомленні. 

У Повітряних силах також повідомили, що минулої доби, 23 серпня, протиповітряною обороною півдня України знищено п'ять розвідувальних безпілотників, з яких два "ZALA" та по одному "Supercam", "Орлан-10" та "Мерлін", а також два ударні дрони "Ланцет".

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч з 22 на 23 серпня російські загарбники вчергове атакували Україну "Шахедами" та ракетами. Українським силам ППО вдалось збити майже всі цілі.

Цієї ночі, напередодні Дня незалежності, у низці регіонів України була оголошена повітряна тривога. Причиною стала загроза балістики.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗмеиныйРакетна атакаПовітряні сили УкраїниВійна в Україні