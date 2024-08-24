Росіяни вночі атакували район острова Зміїний крилатими ракетами Х-22

"Уночі 24 серпня російські дальні бомбардувальники Ту-22М3 атакували південь України, випустивши в район острова Зміїний чотири крилаті ракети Х-22.Також ворог завдав удару корегованими авіабомбами по Херсонській області", - йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах також повідомили, що минулої доби, 23 серпня, протиповітряною обороною півдня України знищено п'ять розвідувальних безпілотників, з яких два "ZALA" та по одному "Supercam", "Орлан-10" та "Мерлін", а також два ударні дрони "Ланцет".